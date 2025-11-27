Skuldabréfaútboð – HS Veitur hf
HS Veitur hf. hefur ákveðið að efna til útboðs á nýjum skuldabréfaflokki um miðjan desember 2025. Skuldabréfin eru verðtryggð með vísitölu neysluverðs og greiðast til baka með jöfnum greiðslum (e. annuity). Lokagjalddagi skuldabréfanna verður í desember árið 2045.
Stefnt er að lokuðu útboði þann 11. desember næstkomandi og uppgjöri viðskipta þann 18. desember. Skila þarf tilboðum til Markaðsviðskipta Kviku banka fyrir kl. 16.00 á fyrrgreindum útboðsdegi með tölvupósti á midlun@kvika.is.
Stefnt er að því að taka skuldabréfin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland á árinu 2026.
Kvika banki hf. hefur umsjón með útgáfu og útboði skuldabréfanna auk töku þeirra til viðskipta.
Nánari upplýsingar veita:
Anna Birgitta Geirfinnsdóttir
Framkvæmdastjóri fjármála
HS Veitur hf.
s. 898 6252
Birgir Guðfinnsson
Markaðsviðskipti Kviku banka hf.
birgir.gudfinnsson@kvikabanki.is
s. 856 7737