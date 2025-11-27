2025. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

 | Source: Trigon Property Development Trigon Property Development

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.09.2025 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 13,2 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.

2024. aasta kolmandas kvartalis müüdi 0,09 hektariline transpordimaa sihtotstarbega kinnistu hinnaga 31 920 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2024. aasta neljandas kvartalis müüdi 0,70 hektariline kinnistu hinnaga 300 000 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.09.2025 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2025 aasta esimese 9 kuu puhaskahjum -76 185 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,01693 eurot.

Seisuga 30.09.2025 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 824 030 eurot. Ühingu omakapital oli 1 778 590 eurot, mis moodustas 97,51% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR30.09.202531.12.2024
Raha ja raha ekvivalendid240 352370 856
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded21 17731 586
Varud1 562 5001 471 238
Käibevara kokku1 824 0301 873 680
AKTIVA KOKKU1 824 0301 873 680
Võlad tarnijatele ja muud võlad45 44118 906
Lühiajalised kohustused kokku45 44118 906
Kohustused kokku45 44118 906
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses449 906449 906
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kasum815 085891 270
Omakapital kokku1 778 5901 854 774
PASSIVA KOKKU1 824 0301 873 680


Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2025 9 kuud2024 9 kuud
Müügitulu031 920
Müüdud toodangu kulu0-912
Brutokasum031 008
Üldhalduskulud-83 302-26 846
Muud äritulud05 000
Ärikasum/-kahjum-83 3029 162
Finantstulud7 1173 819
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM-76 18512 981
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM KOKKU-76 18512 981

Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: info@trigonproperty.com

Manus


Attachments

2025 III kv vahearuanne EST