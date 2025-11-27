2025. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.09.2025 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 13,2 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.

2024. aasta kolmandas kvartalis müüdi 0,09 hektariline transpordimaa sihtotstarbega kinnistu hinnaga 31 920 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2024. aasta neljandas kvartalis müüdi 0,70 hektariline kinnistu hinnaga 300 000 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.09.2025 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2025 aasta esimese 9 kuu puhaskahjum -76 185 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,01693 eurot.

Seisuga 30.09.2025 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 824 030 eurot. Ühingu omakapital oli 1 778 590 eurot, mis moodustas 97,51% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR 30.09.2025 31.12.2024 Raha ja raha ekvivalendid 240 352 370 856 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 21 177 31 586 Varud 1 562 500 1 471 238 Käibevara kokku 1 824 030 1 873 680 AKTIVA KOKKU 1 824 030 1 873 680 Võlad tarnijatele ja muud võlad 45 441 18 906 Lühiajalised kohustused kokku 45 441 18 906 Kohustused kokku 45 441 18 906 Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses 449 906 449 906 Ülekurss 226 056 226 056 Kohustuslik reservkapital 287 542 287 542 Jaotamata kasum 815 085 891 270 Omakapital kokku 1 778 590 1 854 774 PASSIVA KOKKU 1 824 030 1 873 680





Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR 2025 9 kuud 2024 9 kuud Müügitulu 0 31 920 Müüdud toodangu kulu 0 -912 Brutokasum 0 31 008 Üldhalduskulud -83 302 -26 846 Muud äritulud 0 5 000 Ärikasum/-kahjum -83 302 9 162 Finantstulud 7 117 3 819 ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM -76 185 12 981 ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM KOKKU -76 185 12 981

Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: info@trigonproperty.com

