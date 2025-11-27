Un rapport conclut que l’adoption d’un système de codes à barres par le système canadien de soins de santé permettrait d’économiser des milliards chaque année tout en améliorant la sécurité des patients

TORONTO, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un nouveau rapport de Deloitte Canada demandé par GS1 Canada, l’absence d’adoption de normes internationales au Canada, telles que les codes articles internationaux (« Global Trade Item Numbers », ou « GTIN ») et les codes lieux internationaux (« Global Location Numbers », ou « GLN »), entraînerait des coûts annuels pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars pour le système canadien de soins de santé. De plus, sans un alignement au système mondial de GS1 utilisé dans plus de 150 pays, il est prévu que ces coûts augmenteront chaque année.

« À l’instar de la pandémie, les tarifs et les pressions économiques mettent en lumière l’importance d’une chaîne d’approvisionnement intégrée et robuste », a déclaré Tony Di Emanuele, Président et directeur général de Mohawk Medbuy et membre du Conseil consultatif des soins de santé de GS1 Canada. « Nous utilisons les normes de GS1 pour assurer l’exactitude de l’identification des produits depuis des années chez Mohawk Medbuy, comme le font plusieurs autres pays qui expédient des produits de soins de santé. La mise en œuvre de normes mondiales de données est un élément essentiel pour créer des systèmes de soins de santé plus sécuritaires et intelligents ».

Points importants :

Les GTIN et les GLN sont des codes à barres et des identifiants de produits qui permettent une gestion simplifiée de la chaîne d’approvisionnement des produits.

Adoptés en soins de santé, ils contribuent à faciliter l’exactitude des processus d’approvisionnement, à appuyer les mesures d’urgence en évitant les pénuries et en assurant des rappels de produits rapides, à fournir des données d’analyse utiles sur l’utilisation des produits et à améliorer les résultats des patients.

Les erreurs médicales et les effets indésirables de médicaments, qui touchent jusqu’à 150 000 Canadiens chaque année, pourraient être réduits de 63 % grâce à l’adoption des GTIN et des GLN.

Le système de soins de santé canadien accuse un retard par rapport à d’autres pays en ce qui a trait à l’adoption des GTIN et des GLN, ce qui limite la chaîne d’approvisionnement et réduit les occasions de diversification commerciale.

Les normes mondiales offrent une solution idéale pour renforcer l’indépendance des chaînes d’approvisionnement et surmonter des obstacles en soins de santé (comme des pénuries de main-d’œuvre).



Des changements à la réglementation sont nécessaires afin d’assurer une adoption à l’échelle des systèmes et une utilisation universelle des GTIN et des GLN pour tous les produits emballés et les établissements de soins de santé. Santé Canada, les ministères de la santé provinciaux, les administrateurs d’hôpitaux et les intervenants de l’industrie sont appelés à collaborer afin d’autoriser les normes mondiales, qui permettront d’assurer des soins connectés, des chaînes d’approvisionnement transparentes et une approche nationale qui protégera davantage les patients.

« L’adoption des GTIN et des GLN est une étape à faible coût qui peut libérer des ressources essentielles pour améliorer les temps d’attente, renforcer les réponses aux événements critiques et permettre des soins innovants », affirme Altaf Stationwala, Président et directeur général de Unity Health Toronto. « En plus d’améliorer l’efficience, ces normes peuvent réduire les erreurs médicales, aider à mieux prévoir les pénuries et offrir aux hôpitaux les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions mieux éclairées pour leurs patients. Elles permettraient la mise en œuvre d’une chaîne d’approvisionnement cliniquement intégrée, qui rendrait possible le suivi des produits du fabricant jusqu’au dossier du patient, et sont un exemple concret de la façon dont la collaboration peut renforcer le système de soins de santé au Canada ».

La collaboration entre les partenaires du système et les gouvernements est essentielle pour permettre au système de santé canadien de profiter de ces avantages.

Les coûts de l’inaction : Développer le potentiel des soins de santé canadiens par l’adoption des GTIN et des GLN

À propos de GS1 Canada

GS1 Canada fait partie de GS1, une organisation mondiale à but non lucratif à l'origine du premier code à barres et des normes de chaîne d'approvisionnement les plus utilisées au monde. GS1 Canada soutient la réussite des entreprises grâce aux codes à barres mondiaux et au développement de solutions gérées par l’industrie qui répondent aux besoins commerciaux communs. Son approche collaborative, alimentée par les normes de GS1, offre une valeur mesurable aux entreprises canadiennes de toutes tailles. Comme chef de file en matière de qualité des données de produits, GS1 Canada assure le partage transparent de données exactes et fiables entre partenaires commerciaux, favorisant l'excellence opérationnelle et la confiance des consommateurs. En fournissant des outils et des renseignements essentiels, ils permettent aux industries de travailler de manière plus intelligente, de réduire les coûts et de créer un avenir plus durable.

À propos de GS1

GS1 est une organisation neutre, à but non lucratif qui développe et maintient les normes mondiales les plus répandues au monde pour les communications commerciales, dont les codes à barres GS1 DataMatrix, utilisés pour identifier et assurer le suivi de médicaments à l’échelle mondiale. Nous sommes surtout reconnus pour le code à barres, qui a été nommé par la BBC comme une des « 50 choses qui ont créé l’économie mondiale ». Les normes de GS1 améliorent l’efficience, la sécurité et la visibilité des chaînes d’approvisionnement et des secteurs. GS1 compte des organisations membres dans plus de 120 pays et territoires, et a plus de 2 millions d’entreprises utilisatrices. Sa mission est de contribuer à un monde où les données fiables améliorent les activités commerciales et sont disponibles partout. Apprenez-en davantage au www.gs1.org.