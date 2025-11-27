Bitget es coanfitrión de “SENSES”, una experiencia audiovisual en Londres que fortalece la participación de la UEX en el Reino Unido

VICTORIA, Seychelles, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, organizará un evento exclusivo para artistas en colaboración con OffChain, una red mundial para profesionales y entusiastas de la Web3, y la ARTSECT Gallery para presentar SENSES, un evento audiovisual inmersivo exclusivo de una noche el 28 de noviembre en Londres.

El evento está diseñado para unos 150 invitados seleccionados y para ofrecer una atmósfera íntima, ya que busca reunir a fundadores, inversores, operadores VIP y personas influyentes para tener conversaciones significativas en lugar de solo obtener una asistencia de forma masiva. A través de su alianza con OffChain y la comunidad artística de Londres, Bitget busca fomentar un espacio donde las ideas puedan intercambiarse libremente, puedan formarse asociaciones de una manera orgánica y el ecosistema Web3 del Reino Unido pueda seguir evolucionando.

La próxima reunión de Londres forma parte del compromiso más amplio de Bitget con el mercado del Reino Unido, luego de una serie de activaciones de alto impacto en la región en 2025. A principios de este mes, Bitget fue coanfitrión del primer evento de creación de contactos junto con OffChain Bristol y Bristol Crypto & Web3 para ofrecer una noche de colaboración; muchos de los asistentes se fueron con productos limitados de Bitget y nuevas conexiones locales.

Bitget también ha fortalecido lazos con el ecosistema académico del Reino Unido a través de nuevas alianzas con organizaciones estudiantiles de la Universidad de Bristol y la London School of Economics (LSE), con el fin de apoyar iniciativas educativas alineadas con la investigación de blockchain, las finanzas digitales y el espíritu empresarial.

Este impulso culminó en la London Blockchain Conference 2025, en la que el portavoz de Bitget se unió a un panel de alto perfil junto a líderes de Tezos, Global Digital Finance y MNEE. Sus ideas sobre “TradFi 2.0: Building Blockchain Rails” (TradFi 2.0: construir vías de blockchain) destacaron el rol de Bitget en conectar las finanzas institucionales con la innovación en cadena a través de su modelo de bolsa universal (UEX), que conecta mercados de criptomonedas, acciones tokenizadas y herramientas emergentes impulsadas por IA como GetAgent.

“Londres sigue siendo uno de los centros financieros y culturales más importantes del mundo”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Este evento demuestra nuestro compromiso a largo plazo con la comunidad del Reino Unido y con construir un futuro en el que las finanzas, la creatividad y la tecnología avancen de la mano”.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, que presta servicio a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, ETF y otros activos del mundo real, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio del bitcoin, precio del Ethereum, precio del XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de operaciones basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En cuanto a la descentralización, Bitget Wallet es una aplicación financiera para el día a día diseñada para que las criptomonedas sean sencillas, seguras y formen parte de las finanzas cotidianas. Con más de 80 millones de usuarios, conecta la tecnología blockchain con las finanzas del mundo real, al ofrecer una plataforma todo en uno para acceder y salir, negociar, ganar y pagar sin problemas.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

