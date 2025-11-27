Bitget co-organise « SENSES », une expérience audiovisuelle à Londres, renforçant ainsi sa position UEX au Royaume-Uni

VICTORIA, Seychelles, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, s’apprête à organiser un événement artistique exclusif en collaboration avec OffChain, un réseau mondial pour les professionnels et les passionnés du Web3, et la ARTSECT Gallery, afin de présenter SENSES, une expérience audiovisuelle immersive et exclusive d’une soirée, le 28 novembre à Londres.

Prévu pour environ 150 invités triés sur le volet, l’événement offrira une atmosphère délibérément intime, réunissant des fondateurs, des investisseurs, des traders VIP et des influenceurs pour des échanges de qualité plutôt qu’une participation de masse. Grâce à son partenariat avec OffChain et la communauté artistique londonienne, Bitget souhaite créer un espace propice aux échanges d’idées, à la formation de partenariats naturels et à la poursuite du développement de l’écosystème Web3 au Royaume-Uni.

Ce rassemblement à Londres s’inscrit dans l’engagement plus large de Bitget envers le marché britannique, après une série d’activations majeures dans la région en 2025. Plus tôt ce mois-ci, Bitget a coorganisé le premier événement de réseautage conjoint entre OffChain Bristol et Bristol Crypto & Web3 lors d’une soirée collaborative. Beaucoup de participants sont repartis avec des produits dérivés Bitget en édition limitée et de nouveaux contacts locaux.

Bitget a également renforcé ses liens avec l’écosystème universitaire britannique grâce à de nouveaux partenariats avec des organisations étudiantes de l’University of Bristol et de la London School of Economics (LSE), soutenant des initiatives éducatives centrées sur la recherche blockchain, la finance numérique et l’entrepreneuriat.

Cette dynamique a culminé lors de la London Blockchain Conference 2025, où le porte-parole de Bitget a rejoint un panel de haut niveau aux côtés de dirigeants de Tezos, Global Digital Finance et MNEE. Ses réflexions autour du thème « TradFi 2.0: Building Blockchain Rails » (TradFi 2.0 : construire les rails de la blockchain) ont mis en avant le rôle de Bitget dans la connexion entre la finance institutionnelle et l’innovation on-chain grâce à son modèle de bourse universelle (UEX) reliant marchés crypto, actions tokenisées et outils émergents alimentés par l’IA comme GetAgent.

« Londres demeure l’un des centres financiers et culturels les plus importants au monde », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Cet événement reflète notre engagement à long terme envers la communauté britannique et notre volonté de bâtir un avenir où finance, créativité et technologie progressent de concert. »

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, servant plus de 120 millions d’utilisateurs et donnant accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel, tout en fournissant en temps réel les prix du Bitcoin, d’Ethereum, de XRP et d’autres cryptomonnaies, au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et entend étendre l’accès des utilisateurs aux actifs réels. Au regard de la finance décentralisée, Bitget Wallet est une application financière conçue pour simplifier et sécuriser la crypto, et l’intégrer à la finance de tous les jours. Forte de plus de 80 millions d’utilisateurs, elle relie les infrastructures blockchain au monde réel, offrant une plateforme tout-en-un pour acheter/vendre, trader, générer des revenus et payer en toute fluidité.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

