Bitget תהיה מארחת משותפת של SENSES - חוויה אודיו-ויזואלית בלונדון, ומחזקת את המעורבות של UEX בבריטניה

ויקטוריה, סיישל, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, תארח אירוע אמנים בלעדי בשיתוף פעולה עם OffChain, רשת עולמית למקצועני מקצוע וחובבי Web3, ועם גלריית ARTSECT. האירוע, SENSES, יהיה מופע אורקולי-ויזואלי סוחף ובלעדי שיימשך לילה אחד בלונדון, ב-28 בנובמבר.

האירוע, שתוכנן עבור כ-150 אורחים, יציע אווירה אינטימית במכוון, ויאסוף מייסדים, משקיעים, סוחרי VIP ומשפיענים לדיונים משמעותיים במקום נוכחות המונית. באמצעות שותפותה עם OffChain וקהילת האמנות של לונדון, Bitget שואפת לטפח מרחב שבו ניתן להחליף רעיונות בחופשיות, ליצור שותפויות באופן אורגני, וכדי שניתן יהיה להמשיך לפתח את האקוסיסטם של Web3 בבריטניה.

המפגש הקרוב בלונדון הוא חלק מהמחויבות הרחבה יותר של Bitget לשוק הבריטי, בעקבות סדרה של פעילויות בעלות השפעה רבה ברחבי האזור ב-2025. מוקדם יותר החודש, Bitget אירחה במשותף את מפגש יצירת הקשרים המשותף הראשון בין OffChain Bristol וקהילת Bristol Crypto & Web3 לערב של שיתוף פעולה - ורבים יצאו מהמפגש עם מוצרים בהפצה מוגבלת של Bitget וקשרים מקומיים חדשים.

Bitget גם חיזקה את הקשרים עם האקוסיסטם האקדמי בבריטניה באמצעות שותפויות חדשות עם ארגוני סטודנטים באוניברסיטת בריסטול ובבית הספר לכלכלה של לונדון (LSE), תוך תמיכה ביוזמות חינוכיות הקשורות למחקר בלוקצ'יין, מימון דיגיטלי ויזמות.

מומנטום זה הגיע לשיאו ב-London Blockchain Conference 2025, שם הצטרף הדובר של Bitget לפאנל בפרופיל גבוה לצד מובילים מ-Tezos, Global Digital Finance ו-MNEE. תובנותיו בנושא "TradFi 2.0: בניית מסילות בלוקצ'יין" הדגישו את תפקידה של Bitget בחיבור מימון מוסדי עם חדשנות בבלוקצ'יין באמצעות מודל הבורסה האוניברסלית (UEX) שלה - גישור בין שוקים קריפטוגרפים, אסימוני מניות וכלים מתפתחים מונעים בינה מלאכותית כמו GetAgent.

"לונדון נשארת אחד המרכזים הפיננסיים והתרבותיים החשובים ביותר בעולם," אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "האירוע הזה הוא הצהרה על מחויבותנו ארוכת הטווח לקהילה הבריטית ולבניית עתיד שבו פיננסים, יצירתיות וטכנולוגיה יתקדמו יחד."

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ-80 מיליון משתמשים, ומגשרת בין נתיבי הבלוקצ'יין לבין פיננסים בעולם האמיתי והיא מציעה פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a94f42b-0445-4df2-9d69-ddc9f32ad31c



