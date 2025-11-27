Bitget, 런던에서 몰입형 오디오비주얼 이벤트 ‘SENSES’ 공동 주최하며 영국 내 UEX 활동 강화

빅토리아 세이셸, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 글로벌 Web3 전문가·애호가 네트워크인 OffChain, 그리고 ARTSECT Gallery와 협력해 SENSES라는 1회 한정 몰입형 오디오·비주얼 아트 이벤트를 11월 28일 런던에서 개최한다.

이번 행사는 약 150명의 초청 인원을 대상으로 한 의도적으로 친밀한 분위기 속에서 진행되며, 대규모 인원이 아닌 창업자, 투자자, VIP 트레이더, 인플루언서 등이 모여 의미 있는 대화와 교류를 나누는 데 초점을 맞춘다. Bitget은 OffChain 및 런던의 예술 커뮤니티와의 협업을 통해 아이디어가 자유롭게 오가고, 자연스러운 파트너십이 형성되며, 영국 Web3 생태계가 더욱 성장할 수 있는 공간을 조성하는 것을 목표로 하고 있다.

다가오는 런던 이벤트는 Bitget이 2025년 내내 영국 전역에서 전개해 온 광범위한 시장 로드맵의 연장선에 있다. 이달 초 Bitget은 OffChain Bristol과 Bristol Crypto & Web3와 함께 두 커뮤니티의 첫 공동 네트워킹 행사를 공동 주최했으며, 행사에 참여한 많은 이들이 한정판 Bitget 굿즈와 지역 Web3 인맥을 얻는 성과를 거뒀다.

Bitget은 또한 영국 학계와의 연계도 강화하고 있다. 브리스톨대학교(University of Bristol)와 런던정경대(LSE, London School of Economics)의 학생 단체들과 새로운 파트너십을 체결하며, 블록체인 연구, 디지털 금융, 기업가 정신 관련 교육 프로그램을 지원하고 있다.

런던 블록체인 컨퍼런스 2025(London Blockchain Conference 2025)에서 이 같은 흐름은 절정에 달했다. Bitget 대변인은 Tezos, Global Digital Finance, MNEE 관계자들과 함께 ‘TradFi 2.0: 블록체인 레일 구축’을 주제로 한 주요 패널에 참여해, 기관 금융과 온체인 혁신을 연결하는 Bitget의 역할을 강조했다. 그는 Bitget의 UEX(Universal Exchange) 모델이 암호화폐 시장, 토큰화 주식, AI 기반 도구인 GetAgent를 아우르며 새로운 금융 인프라를 구축하고 있다고 설명했다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “런던은 세계에서 가장 중요한 금융·문화 허브 중 하나”라고 강조하며 “이번 이벤트는 영국 커뮤니티에 대한 Bitget의 장기적 약속이자, 금융·창의성·기술이 함께 진화하는 미래를 구축하겠다는 우리의 의지를 보여주는 자리”라고 밝혔다.

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

