Bitget 于伦敦联合主办视听盛宴“感官”，进一步深化英国用户参与了解并使用通用交易所平台

塞舌尔维多利亚, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大的通用交易所 (UEX) Bitget 将携手由 Web3 从业者与爱好者组成的全球网络 OffChain 以及 ARTSECT Gallery，在伦敦呈现独家沉浸式视听体验感官，并将于 11 月 28 日当晚限时亮相。

本次活动专为约 150 名精选嘉宾打造，将在精心营造的私密氛围中汇聚创始人、投资者、VIP 交易者及意见领袖，旨在促成深度而有意义的交流，而非追求大规模到场人数。 Bitget 通过与 OffChain 及伦敦艺术界的合作，期望构建一个思想自由碰撞、合作自然生成的交流空间，进一步推动英国 Web3 生态的持续演进。

即将在伦敦举办的这场聚会，是 Bitget 深耕英国市场整体布局的一部分。在此之前，Bitget 已于 2025 年在英国各地开展多场影响深远的品牌活动。 本月早些时候，Bitget 联合主办了 OffChain Bristol 与 Bristol Crypto & Web3 的首场联合交流活动，与社区成员共度合作之夜。众多参与者不仅获得了 Bitget 限量周边，更在活动中拓展了本地人脉。

Bitget 亦通过与布里斯托大学及伦敦政治经济学院 (LSE) 学生组织建立新的合作关系，进一步强化其与英国学术生态的联结，支持涵盖区块链研究、数字金融和创业精神的多项教育计划。

这一发展势头在 2025 年伦敦区块链大会上达到高潮。大会期间，Bitget 发言人与来自 Tezos、Global Digital Finance 和 MNEE 的领军人物共同参与了一场高规格的小组讨论。 他在《传统金融 2.0：构建区块链之轨道》中的洞见强调，Bitget 通过其通用交易所 (UEX) 模式，在连接机构金融与链上创新方面发挥了核心作用——该模式有机融合了加密货币市场、代币化股票以及 GetAgent 等新兴的人工智能赋能工具。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“伦敦依旧是全球最重要的金融与文化中心之一。 举办此次活动，旨在彰显我们对英国社区的长期承诺，并致力于打造一个金融、创造力与科技携手共进的未来。”

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的通用交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP (瑞波币) 价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该应用服务超 8000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

