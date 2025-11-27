Le Programme d’aide chirurgicale Canada Ukraine pour la première fois de retour en Ukraine depuis 2022

TORONTO, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après avoir mené ses missions chirurgicales en Pologne depuis l’invasion à grande échelle de la Russie en 2022, le Programme d’aide chirurgical Canada Ukraine (PACCU) a effectué son retour en Ukraine cet automne. Initiative humanitaire menée par le Dr. Oleh Antonyshyn, son fondateur et chirurgien en chef, les 18èmes missions FCU-PACCU ont permis de réaliser des interventions chirurgicales complexes de reconstruction sur des vétérans et des personnes civiles blessés en Ukraine durant la guerre, marquant ainsi une étape de toute première importance dans le rétablissement de l’accès à des soins chirurgicaux de pointe sur le territoire ukrainien.

« Être de retour sur le sol ukrainien et pouvoir à nouveau travailler côte à côte avec nos collègues a été un moment très précieux », a déclaré le Dr. Oleh Antonyshyn, MD FRCSC. « Notre équipe chirurgicale du PACCU a réalisé 52 opérations reconstructives majeures, dont 9 interventions microchirurgicales sur des lambeaux de tissus libres, et assuré 88 consultations en seulement 12 jours. Il s’agit des missions les plus efficaces et ayant le plus de cohésion à ce jour, témoignant de la résilience et du professionnalisme des équipes médicales canadiennes et ukrainiennes ».

Les équipes chirurgicales ont réalisé ses opérations en partenariat avec le Sunnybrook Health Sciences Centre, le ministère de la Santé d’Ukraine, et l’hôpital clinique municipal d'urgences de Lviv (centre de réadaptation Unbroken) et l'hôpital clinique régional de Volyn à Lutsk.

Ces missions étaient composées de chirurgies orthopédiques, de chirurgies reconstructives crâniofaciales, de neurochirurgies, de chirurgies plastiques, mais comportaient aussi des anesthésies, et des spécialistes en soins infirmiers, avec une attention particulière portée sur la formation de chirurgiens locaux et sur la construction de capacités en matière de soins traumatologiques avancés sur le long terme.

« Les besoins en matière d'expertise orthopédique et reconstructive sont effarants », a déclaré la Dre. Michelle Hladunewich, MD, MSc FRCPC. « Notre retour en Ukraine ne se résumait pas à fournir une aide chirurgicale immédiate; il s’agissait de transférer des connaissances et de renforcer les systèmes qui permettront la prise en charge de milliers de futurs patients ayant survécu à des blessures dévastatrices ».

Les missions du PACCU de cet automne 2025 ont été rendues possibles grâce au soutien des donatrices et donateurs de la Fondation Canada-Ukraine (FCU) et de ses partenaires. La FCU a organisé une campagne nationale de collecte de fonds cet automne qui a rassemblé plus d’un million de dollars canadiens au bénéfice de programmes médicaux, permettant au PACCU de programmer des missions supplémentaires pour traiter les déformations post-traumatiques crâniofaciales et des extrémités qui touchent les victimes de guerre civiles et militaires.

« Les missions du PACCU illustrent parfaitement ce que le soutien canadien rend possible », a déclaré Valeriy Kostyuk, directeur exécutif de la Fondation Canada-Ukraine. « Chaque contribution est directement investie dans des soins chirurgicaux, des formations et le rétablissement de celles et ceux qui ont tout donné pour la liberté de l'Ukraine. Le retour du PACCU en Ukraine est un signe à la fois de confiance et de progrès, c’est la preuve que nos efforts collectifs contribuent à reconstruire la résilience médicale du pays. »





Crédit photo : Programme d’aide chirurgicale Canada Ukraine (PACCU)

Le PACCU, établi en 2014 sous la houlette du Dr. Oleh Antonyshyn et de la FCU, a mené à bien 18 missions chirurgicales à ce jour, a soigné des milliers de patientes et patients et a pratiqué des centaines d’interventions de chirurgie reconstructive sur des victimes de guerre. Chaque mission est composée de formations approfondies, afin de veiller au transfert de connaissances portant sur des techniques chirurgicales avancées à des médecins ukrainiens et au maintien d'une excellence médicale sur le long terme, bien après le retour des équipes chez elles.

Pour de plus amples renseignements sur la FCU et pour faire un don afin de financer les missions chirurgicales de reconstruction et donner aux professionnels de santé ukrainiens les outils et les ressources dont ils et elles ont besoin pour sauver des vies, nous vous invitons à vous rendre sur cufoundation.ca/fr .

À propos de la Fondation Canada-Ukraine

Fondée en 1995 lors du 18e Congrès des Ukrainiens-Canadiens (CUC), la Fondation Canada-Ukraine (FCU) a été créée pour coordonner, développer et fournir de l'aide humanitaire de la part des Canadiennes et Canadiens à l'attention de l’Ukraine. La FCU continue de jouer un rôle essentiel en tant qu’organisme de bienfaisance national, dont l’objectif est de surveiller, promouvoir et soutenir des initiatives d'aide humanitaire. Sa mission consiste entre autres à évaluer des projets, favoriser la collaboration entre les organismes fournissant de l'aide, établir des priorités stratégiques et s'assurer que les ressources soient affectées à des domaines où leur portée puisse être maximisée. La FCU assure également un rôle de lieu d’échange pour les personnes et organismes des secteurs communautaire, privé et public qui ont à cœur de soutenir l'Ukraine. Outre son action à l'étranger, la FCU appuie également des initiatives liées à ces objectifs et activités au Canada. cufoundation.ca /fr

À propos du PACCU

Le Programme d’aide chirurgicale Canada Ukraine – PACCU est une initiative d’aide humanitaire chirurgicale qui offre des soins permettant de changer la vie de patients touchés par la guerre en Ukraine. Le modèle de mission chirurgicale repose sur l’organisation et la mobilisation d’une équipe chirurgicale pluridisciplinaire, autonome, et composée de tout le personnel, le matériel chirurgical et les fournitures nécessaires. Le programme a pour objectif de fournir des soins pluridisciplinaires de pointe et complets en matière de traumatologie et reconstruction post traumatique à des victimes civiles et militaires de la guerre en Ukraine, et d’appuyer les professionnels de la santé d’Ukraine grâce à des formations en reconstruction traumatologiques.

