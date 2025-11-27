„More Than“ – Axi startet neue Kampagne mit Stars von Manchester City

SYDNEY, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Finanzunternehmen im Bereich Online-CFD- und Devisenhandel, hat seine neueste Kampagne „More Than” vorgestellt – mit den Manchester-City-Stars Nathan Aké, Oscar Bobb und Omar Marmoush.

Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi, zeigt sich begeistert von der neuen Broker-Kampagne: „Im Jahr 2020 haben wir unsere Partnerschaft mit Man City begonnen. Die folgenden Jahre waren für den Verein und für Axi gleichermaßen außergewöhnlich erfolgreich. Manchester City ist mehr als nur ein Fußballverein – und Axi mehr als nur ein Broker.“ Uns beide motiviert mehr als nur Erfolg – wir werden von Ehrgeiz, Innovationskraft und Leidenschaft getragen. ‚Being more than‘ ist unser Leitmotiv – und genau das bringt unsere neue Kampagne zum Ausdruck.“

Als offizieller Online-Trading-Partner von Manchester City hat Axi über die Jahre hinweg starke Inhalte entwickelt, um die Marke wirkungsvoll zu präsentieren. In der vergangenen Saison feierte die „Four Years“-Kampagne des Brokers die vierjährige Zusammenarbeit mit dem Club, blickte auf gemeinsame Erfolge zurück und markierte zugleich neue gemeinsame Meilensteine.

Zusätzlich zur Partnerschaft mit Manchester City ist Axi auch offizieller LATAM Online-Trading-Partner des LaLiga-Clubs Girona FC sowie offizieller Online-Trading-Partner des brasilianischen Clubs Esporte Clube Bahia. IIm Jahr 2023 ernannte Axi zudem den englischen Nationalspieler John Stones zu seinem Markenbotschafter – eine Partnerschaft, die kürzlich verlängert wurde und das Engagement des Brokers für Innovation, Exzellenz und den Fußballsport unterstreicht.

Sehen Sie sich das Video hier an: https://youtu.be/tnMCx92MaZA

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Erfahren Sie hier mehr über Axi: http://www.axi.com

Der Manchester City FC wurde ursprünglich 1880 als St. Mark's West Gorton gegründet und 1894 offiziell in Manchester City FC umbenannt. Der Club ist auf dem weitläufigen Etihad Campus beheimatet, zu dem das Etihad Stadium mit einer Kapazität von 53.500 Zuschauerinnen und Zuschauer, das Joie Stadium mit 7.000 Plätzen sowie die City Football Academy gehören – eine hochmoderne Leistungs-, Trainings- und Nachwuchseinrichtung, in der die Herren-, Frauen- und Akademiemannschaften des Vereins trainieren und spielen.

Manchester City – laut Brand Finance die wertvollste Marke der Premier League – baut den Etihad Campus derzeit weiter aus und entwickelt ihn zu einem Top-Ziel für Fans sowie für Entertainment- und Freizeitangebote das ganze Jahr über. Der Verein fühlt sich nachhaltigem und sozial verantwortlichem Handeln verpflichtet und stellt sicher, dass Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion fest in Entscheidungsprozessen, Kultur und täglichen Abläufen verankert sind.

