“More Than”: Axi lanza una nueva campaña protagonizada por estrellas del Manchester City

SÍDNEY, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, líder financiero en la negociación de divisas y CFD en línea, presentó su última campaña titulada “More Than”, protagonizada por las estrellas del Manchester City, Nathan Aké, Oscar Bobb y Omar Marmoush.

Hannah Hill, directora de Marca y Patrocinio de Axi, compartió su entusiasmo por la nueva campaña del bróker y comentó: “Desde que nos asociamos con el Manchester City en 2020, estos años han sido extraordinarios tanto para el club como para Axi. El Manchester City es más que un club de fútbol y Axi es más que un bróker. A ambos nos motiva algo más que el éxito: nos impulsan la ambición, la innovación y la pasión. Ser “Más que” (More Than) es nuestra forma de vida, y nuestra nueva campaña hace realidad este concepto”.

Como socio comercial oficial en línea del Manchester City, Axi ha creado a lo largo de los años contenidos atractivos para dar a conocer su marca. La temporada pasada, la campaña “Four Years” del bróker celebró sus cuatro años de colaboración con el club, y reflexionó sobre sus logros para alcanzar nuevas metas juntos.

Además de su asociación con el Manchester City, Axi también es socio comercial oficial en línea de Latinoamérica del club de LaLiga, Girona FC, y el socio comercial oficial en línea del club brasileño, Esporte Clube Bahia. En 2023, Axi también nombró al internacional inglés John Stones como su embajador de marca, una colaboración que se renovó recientemente y reafirma el compromiso del bróker con la innovación, la excelencia y el mundo del fútbol.

Puede ver el video aquí: https://youtu.be/ok_AUm9ukHg

Acerca de Axi

Axi es una empresa mundial de trading de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para diversas clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

Acerca del Manchester City Football Club:

El Manchester City FC se fundó inicialmente en 1880 como St Mark’s West Gorton y se convirtió oficialmente en el Manchester City FC en 1894. Ubicado en el amplio recinto del Etihad Campus, el Club incluye el estadio Etihad con capacidad para 53.500 espectadores, el estadio Joie con capacidad para 7.000 espectadores y la City Football Academy, unas instalaciones de última generación para el rendimiento, el entrenamiento y la formación de jóvenes talentos, donde se entrenan los equipos masculino, femenino y de la academia del Club.

Considerada como la marca de club de fútbol más valiosa de la Premier League por Brand Finance, el Manchester City FC está desarrollando actualmente la mejor experiencia para sus aficionados y un destino de entretenimiento y ocio durante todo el año en el Etihad Campus. El Club está comprometido con operar de manera sostenible y socialmente responsable, y garantiza que la igualdad, la diversidad y la inclusión estén integradas en sus procesos de toma de decisiones, su cultura y sus prácticas.

