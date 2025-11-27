「モア・ザン」－アクシ、マンチェスター・シティのスター選手を起用した新キャンペーンを開始

シドニー発, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンラインCFDおよびFXトレーディングにおける金融リーダーであるアクシ (Axi) は、マンチェスター・シティ (Manchester City) のスター選手、ネイサン・アケ (Nathan Aké)、オスカー・ボブ (Oscar Bobb)、オマール・マルムーシュ (Omar Marmoush) を起用した最新キャンペーン「モア・ザン (More Than)」を発表した。

アクシのブランドおよびスポンサーシップ責任者であるハンナ・ヒル (Hannah Hill) は、同ブローカー企業の新キャンペーンに対する熱意について次のように述べている。「2020年にマンチェスター・シティと提携して以来、このクラブとアクシの両方にとって、素晴らしい数年となりました。 マンチェスター・シティは単なるサッカークラブではなく、また、アクシは単なるブローカーではありません。 両社は、単なる成功だけではなく、大望と革新、情熱が原動力となっているのです。 『モア・ザン』は私たちの生き方で、新キャンペーンはその理念を具現化しています。」

アクシは長年にわたり、マンチェスター・シティの公式オンライントレーディングパートナーとして、同社のブランドをアピールする魅力的なコンテンツを制作してきた。 昨シーズンには同社の「4年間 (Four Years)」キャンペーンでクラブとの4年間にわたるコラボレーションを祝い、共に成し遂げた成果を振り返り、新たな高みを目指した。

マンチェスター・シティとの提携に加え、アクシはラ・リーガ (LaLiga) のジローナFC (Girona FC) の公式ラテンアメリカ地域オンライントレーディングパートナー、またブラジルサッカークラブのECバイーア (Esporte Clube Bahia) の公式オンライントレーディングパートナーでもある。 2023年にイングランド代表ジョン・ストーンズ (John Stones) をブランドアンバサダーに迎え、このコラボレーションを最近更新し、同ブローカー企業の革新性、卓越性、そしてサッカー界へのコミットメントを再確認した。

動画はこちらで視聴可能: https://youtu.be/tnMCx92MaZA

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFDトレーディングブランドであるアクシは、世界100か国以上に何千人もの顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、mediaenquiries@axi.comまで問い合わせされたい。

アクシについて詳しくは、http://www.axi.comを参照されたい。

マンチェスター・シティ・フットボール・クラブ (Manchester City Football Club) について:

マンチェスター・シティFCは1880年にセント・マークス・ウェスト・ゴートン (St Mark’s West Gorton) として創設され、1894年に正式にマンチェスター・シティFCとなった。 広大なエティハド・キャンパス (Etihad Campus) 内に位置する同クラブの施設には、53,500人収容のエティハド・スタジアム (Etihad Stadium)、7,000人収容のジョイ・スタジアム (Joie Stadium)、そしてクラブの男子チーム、女子チーム、アカデミーチームの本拠となっている最先端のパフォーマンス、トレーニング、若手育成施設であるシティ・フットボール・アカデミー (City Football Academy) が含まれる。

ブランド・ファイナンス (Brand Finance) によって「プレミアリーグで最も価値あるサッカークラブブランド (Most Valuable Football Club Brand in the Premier League)」ランキングで首位に立つマンチェスター・シティFCは、現在エティハド・キャンパスにおいて最高水準のファン体験と通年型エンターテインメント兼レジャー施設の開発を進めている。 同クラブは持続可能かつ社会的責任を果たす運営を約束し、意思決定プロセス、文化、実践において平等性、多様性、包摂性を組み込むよう確証している。

提供元: アクシトレーダーLLC (AxiTrader LLC) OTCデリバティブには高い投資損失リスクが伴われる。 本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ae46b728-6a12-4c0e-8984-c69005d32eef/ja