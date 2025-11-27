‘Mais Que’ – Axi lança nova campanha com estrelas do Manchester City

SYDNEY, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, líder financeira em negociação on-line de CFD e FX, revelou sua mais recente campanha – Mais Que, apresentando as estrelas do Manchester City, Nathan Aké, Oscar Bobb e Omar Marmoush.

Hannah Hill, Chefe de Marca e Patrocínio na Axi, compartilhou seu entusiasmo pela nova campanha da corretora, dizendo: “Desde a parceria com o Man City em 2020, estes anos têm sido nada menos que extraordinários, tanto para o clube quanto para a Axi. O Man City é mais que um clube de futebol, e a Axi é mais que uma corretora. Ambos somos movidos por mais que o sucesso; somos impulsionados pela ambição, inovação e paixão. Ser ‘Mais Que’ é o nosso modo de vida e nossa nova campanha traz isso à tona.”

Como parceira oficial de negociação on-line do Manchester City, a Axi criou conteúdo envolvente ao longo dos anos para apresentar sua marca. Na temporada passada, a campanha ‘Quatro Anos’ da corretora celebrou seus quatro anos de colaboração com o clube, refletindo sobre suas conquistas e alcançando novos patamares juntos.

Além da parceria com o Manchester City, a Axi também é a parceira oficial de negociação on-line LATAM do clube da LaLiga, Girona FC, e a parceira oficial de negociação on-line do clube brasileiro, Esporte Clube Bahia. Em 2023, a Axi também nomeou o jogador da seleção inglesa John Stones como seu Embaixador da Marca – uma colaboração que foi recentemente renovada, reafirmando o compromisso da corretora com a inovação, excelência e o mundo do futebol.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de trading on-line de FX e CFD, com milhares de clientes em mais de 100 países. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Sobre o Manchester City Football Club:

O Manchester City FC foi inicialmente fundado em 1880 como St Mark’s West Gorton e tornou-se oficialmente Manchester City FC em 1894. Situado no complexo mais amplo do Etihad Campus, a área do Clube inclui o Etihad Stadium com capacidade para 53.500 pessoas, o Joie Stadium com capacidade para 7.000 pessoas e a City Football Academy, uma instalação de última geração para desempenho, treinamento e desenvolvimento de jovens, que abriga as equipes masculina, feminina e de base do Clube.

Classificado como o clube de futebol com a marca mais valiosa da Premier League pela Brand Finance, o Manchester City FC está atualmente desenvolvendo uma experiência de torcedor de primeira classe e um destino de entretenimento e lazer durante todo o ano no Etihad Campus. O Clube está comprometido em operar de maneira sustentável e socialmente responsável e garante que a igualdade, diversidade e inclusão estejam incorporadas em seus processos de tomada de decisão, cultura e práticas.

