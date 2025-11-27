Ilkka Oyj Pörssitiedote 27.11.2025, klo 17.45
ILKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET – Osakelajien yhdistämistä ja siihen liittyvää suunnattua maksutonta osakeantia ei hyväksytty
Ilkka Oyj:n tänään 27.11.2025 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti seuraavat asiat:
1. Hallituksen ehdotus osakesarjojen yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
Yhtiökokous ei hyväksynyt hallituksen ehdotusta yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.
2. Hallituksen ehdotus eräistä teknisistä yhtiöjärjestysmuutoksista
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1, 11 ja 16 §:ää koskien yhtiön toimialaa, yhtiökokouksen kutsutapaa sekä tilintarkastajaa.
3. Osakkeenomistajan ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Yhtiökokous ei hyväksynyt osakkeenomistaja Pertti Lehtolan ehdotusta yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 7, 8 ja 14 §:ää olisi muutettu siten, että yhtiön hallituksen jäsenten valinta siirrettäisiin hallintoneuvostolta varsinaiselle yhtiökokoukselle ja että hallintoneuvoston tehtäväksi annettaisiin hallitusta koskevien ehdotusten laatiminen yhtiökokoukselle.
Seinäjoella 27.11.2025
ILKKA OYJ
Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj
puh. 040 766 5418
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka.com
Ilkka lyhyesti
Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen tekoälyä ja dataa sekä kehittäen markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.