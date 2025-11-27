Eik fasteignafélag hf: Skráning skuldabréfaflokksins EIK 150536

Eik fasteignafélag hf. hefur birt lýsingu dagsetta 27. nóvember 2025. Lýsingin samanstendur af tveimur aðskildum skjölum, útgefandalýsingu og verðbréfalýsingu, og er birt í tengslum við umsókn útgefanda um að skuldabréf í flokknum EIK 150536 verði tekin til viðskipta á Nasdaq Iceland. Lýsingin hefur verið staðfest af fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.
BBA Fjeldco og Arctica Finance höfðu umsjón með því ferli að fá lýsinguna staðfesta hjá fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands og töku skuldabréfaflokksins til viðskipta. Lýsingin er hér meðfylgjandi og má einnig finna á heimasíðu útgefanda, www.eik.is/fjarfestar. Lýsinguna má jafnframt nálgast á skrifstofu félagsins í Smáratorgi 3, Kópavogi. Áætlað er að skuldabréfaflokkurinn verði tekinn til viðskipta þann 2. desember 2025.
Nafnverð útgáfu
Gefin hafa verið út skuldabréf að nafnverði kr. 8.500.000.000 en flokkurinn getur mest orðið kr. 10.000.000.000 að stærð. Öll útgefin skuldabréf í flokknum hafa verið seld. Skuldabréfin eru gefin út rafrænt hjá Nasdaq CSD á Íslandi í kr. 20.000.000 einingum. Auðkenni skuldabréfaflokksins í viðskiptakerfi Nasdaq Iceland hf. verður EIK 150536. ISIN númer bréfanna er IS0000037240.
Nánari upplýsingar veitir Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármála og UT, á netfanginu lydur@eik.is eða í síma 820-8980.
Viðhengi