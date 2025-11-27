Rapala VMC lunastaa ulkona olevan vuonna 2023 liikkeeseen lasketun hybridilainan

Rapala VMC Oyj, Pörssitiedote, 27.11.2025 klo 18.00 EET

Tämä ilmoitus koskee Rapala VMC Oyj:n (”Rapala VMC”) 29.11.2023 liikkeeseen laskettua, alun perin 30 miljoonan euron suuruista hybridilainaa (ISIN: FI4000560628) (”Olemassa Oleva Hybridilaina”).

Rapala VMC ilmoittaa täten Olemassa Olevan Hybridilainan haltijoille ("Haltijat"), että se tulee lunastamaan kaikki jäljellä olevat Olemassa Olevat Hybridilainat niiden ehtojen kohdan 8.6 (Clean-up call option) mukaisesti.

Rapala VMC on tänään ostanut 14.11.2025 päivätyssä takaisinostotarjousta koskevassa muistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti Olemassa Olevia Hybridilainoja nimellisarvoltaan yhteensä 28.500.000 euron määrältä ("Takaisinostotarjous"). Ulkona olevien Olemassa Olevien Hybridilainojen yhteenlaskettu nimellisarvo Takaisinostotarjouksen toteutuksen jälkeen on 1.500.000 euroa, mikä vastaa 5,00 prosenttia Olemassa Olevien Hybridilainojen alkuperäisestä yhteenlasketusta nimellismäärästä. Rapala VMC:llä on siten oikeus lunastaa kaikki jäljellä olevat Olemassa Olevat Hybridilainat niiden ehtojen kohdan 8.6 (Clean-up call option) mukaisesti.

Ulkona olevat Olemassa Olevat Hybridilainat lunastetaan niiden ehtojen mukaisesti 12.12.2025 ("Lunastuspäivä"). Lunastuspäivänä Rapala VMC maksaa Haltijoille lunastushintana 101 prosenttia kunkin Olemassa Olevan Hybridilainan nimellisarvosta lisättynä kertyneellä mutta maksamattomalla korolla. Olemassa Olevat Hybridilainat kerryttävät korkoa Lunastuspäivään asti (mutta Lunastuspäivää lukuun ottamatta).

Tämä lunastusilmoitus on peruuttamaton. Kaikki Rapala VMC:n lunastamat ulkona olevat Olemassa Olevat Hybridilainat tullaan mitätöimään.

Rapala VMC Oyj

Lisätietoja

Lisätietoja antavat:

Cyrille Viellard, toimitusjohtaja

Miikka Tarna, talousjohtaja, ja

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet

Puhelinnumero: +358 9 7562 540

