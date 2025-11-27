Bitget lanza la fase 7 de Stock Futures Rush con 280.000 dólares en acciones tokenizadas de TSLA en juego

VICTORIA, Seychelles, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, anunció hoy la fase 7 de Stock Futures Rush, una nueva campaña de operaciones que ofrece a los usuarios la oportunidad de conseguir una parte de 280.000 dólares en acciones tokenizadas de TSLA, con un premio individual máximo de 8.000 dólares en TSLA. La promoción se desarrollará desde el 24 de noviembre a las 21:30 (UTC+8) hasta el 29 de noviembre a las 4:00 (UTC+8).

La fase 7 presenta tres actividades distintas. En primer lugar, el sorteo Mystery Box garantiza que todos los usuarios participantes que completen hasta tres tareas diarias reciban una recompensa hasta agotar existencias. En la segunda actividad, los operadores ganan créditos al alcanzar los niveles diarios de volumen de futuros, lo que se traduce en la oportunidad de recibir una parte de 80.000 dólares en TSLA. El umbral de calificación se anunciará un día después de que finalice la promoción.

Por último, el desafío de la tabla de clasificación otorga el mayor premio de 8.000 dólares en TSLA a un único ganador, además de recompensas por niveles de un fondo común de 150.000 dólares en TSLA a los usuarios con el mayor volumen de compra de futuros durante la promoción. Los pares de futuros elegibles incluyen TSLAUSDT, AAPLUSDT, NVDAUSDT, MSTRUSDT, GOOGLUSDT, CRCLUSDT, COINUSDT, MSFTUSDT, AMZNUSDT, QQQUSDT y METAUSDT. Las operaciones API y las operaciones regulares contarán para la elegibilidad, sin embargo, se excluyen las subcuentas institucionales y PRO.

Al combinar la exposición tradicional a las acciones con la flexibilidad propia de las criptomonedas, Bitget amplía el acceso a los mercados mundiales bajo su modelo UEX, que pone herramientas avanzadas y oportunidades al alcance de una amplia variedad de operadores.

Para conocer todas las reglas de la campaña y las actualizaciones en tiempo real, visite aquí.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, que presta servicio a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, fondos cotizados de bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) y otros activos del mundo real, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio del bitcoin, precio del Ethereum, precio del XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de operaciones basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En cuanto a la descentralización, Bitget Wallet es una aplicación financiera para el día a día diseñada para que las criptomonedas sean sencillas, seguras y formen parte de las finanzas cotidianas. Esta billetera cuenta con más de 80 millones de usuarios, conecta la blockchain con las finanzas del mundo real, ofrece una plataforma todo en uno para entrar y salir, operar, ganar y pagar sin complicaciones.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, contacte: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

