Bitget lance la phase 7 de Stock Futures Rush avec 280 000 dollars d’actions tokenisées TSLA à gagner

VICTORIA, Seychelles, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé aujourd’hui le lancement de la phase 7 de Stock Futures Rush, une nouvelle campagne de trading offrant aux utilisateurs la possibilité de remporter une part de 280 000 $ en actions TSLA tokenisées, avec un prix individuel maximum de 8 000 $ TSLA. La promotion se déroulera du 24 novembre à 21 h 30 (UTC+8) au 29 novembre à 4 h 00 (UTC+8).

La phase 7 propose trois types d’activités distincts. Tout d’abord, le concours Mystery Box garantit à chaque utilisateur participant qui accomplit jusqu’à trois tâches quotidiennes de recevoir une récompense, dans la limite des stocks disponibles. La deuxième activité permet aux traders de gagner des crédits en atteignant des paliers quotidiens de volume sur les contrats à terme, leur donnant la possibilité de recevoir une part de 80 000 $ TSLA. Le seuil de qualification sera annoncé un jour après la fin de la promotion.

Enfin, le challenge du classement attribue le plus gros prix, 8 000 $ TSLA, à un seul gagnant, en plus de récompenses par paliers issues d’une cagnotte de 150 000 $ TSLA pour les utilisateurs ayant le plus grand volume d’achat de contrats à terme pendant la promotion. Les paires de contrats à terme éligibles comprennent TSLAUSDT, AAPLUSDT, NVDAUSDT, MSTRUSDT, GOOGLUSDT, CRCLUSDT, COINUSDT, MSFTUSDT, AMZNUSDT, QQQUSDT et METAUSDT. Le trading via API ou manuel est pris en compte, cependant les comptes institutionnels et les sous-comptes PRO sont exclus.

En combinant l’exposition aux actions traditionnelles avec la flexibilité propre aux cryptomonnaies, Bitget continue d’élargir l’accès aux marchés mondiaux via son modèle UEX, rendant des outils et opportunités avancés accessibles à un large panel de traders.

Pour consulter l’ensemble des règles de la campagne et les mises à jour en temps réel, cliquez ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, servant plus de 120 millions d’utilisateurs et donnant accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel, tout en fournissant en temps réel les prix du Bitcoin, d’Ethereum, de XRP et d’autres cryptomonnaies, au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et entend étendre l’accès des utilisateurs aux actifs réels. Au regard de la finance décentralisée, Bitget Wallet est une application financière conçue pour simplifier et sécuriser la crypto, et l’intégrer à la finance de tous les jours. Forte de ses plus de 80 millions d’utilisateurs, elle relie les infrastructures blockchain au monde réel sous la forme d’une plateforme tout-en-un conçue pour acheter et vendre, échanger, dégager des revenus et payer en toute fluidité.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9a3d62e-744d-40b3-8ff1-cbfa4b6b1db7