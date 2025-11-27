Bitget משיקה את Stock Futures Rush Phase 7 עם 280,000 דולר באסימוני מניות של TSLA שעומדים למכירה

ויקטוריה, סיישל, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה היום על Stock Futures Rush - Phase 7, קמפיין מסחר חדש המעניק למשתמשים הזדמנות להשיג נתח מאסימוני מניות TSLA בשווי כולל של 280,000 דולר, עם פרס אישי ראשי של אסימוני TSLA בשווי 8,000 דולר. המבצע, שהחל ב-24 בנובמבר, 21:30 (UTC+8), יימשך עד 29 בנובמבר, 04:00 (UTC+8).

Phase 7 מציע שלושה מסלולי פעילות נפרדים. ראשית, הגרלת 'קופסת המסתורין' מבטיחה שכל משתמש משתתף שמשלים עד שלוש משימות יומיות, יקבל פרס כל עוד המלאי זמין. בפעילות השנייה, סוחרים צוברים נקודות זכות על ידי הגעה לרמות נפח מסחר יומיות של חוזים עתידיים, מה שמתורגם להזדמנות לקבל נתח מאסימוני המניות של TSLA בשווי 80,000 דולר. סף הזכאות יפורסם יום לאחר סיום המבצע.

לבסוף, אתגר טבלת המובילים מעניק את הפרס הגדול ביותר של אסימוני TSLA בשווי 8,000 דולר לזוכה יחיד, בתוספת תגמולים מדורגים ממאגר אסימוני TSLA בשווי 150,000 דולר שיוענקו למשתמשים עם נפח רכישת החוזים העתידיים הגבוה ביותר במהלך המבצע. זוגות החוזים עתידיים הזכאים כוללים את TSLAUSDT, AAPLUSDT, NVDAUSDT, MSTRUSDT, GOOGLUSDT, CRCLUSDT, COINUSDT, MSFTUSDT, AMZNUSDT, QQQUSDT ו-METAUSDT. מסחר ב-API ומסחר רגיל ייחשבו כמעניקי זכאות, אולם חשבונות משנה מוסדיים וחשבונות משנה ברמת PRO אינם כלולים.

על ידי שילוב חשיפה למניות מסורתיות עם גמישות של מטבעות קריפטוגרפים, Bitget ממשיכה להרחיב את הגישה לשווקים גלובליים במסגרת מודל ה-UEX שלה, והיא מספקת כלים והזדמנויות מתקדמות ונגישות למגוון רחב של סוחרים.

לרשימת כללי הקמפיין המלאה ועדכונים בזמן אמת, בקרו כאן .

