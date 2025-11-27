ビットゲット、株式先物取引大会フェーズ7を開始、総額28万ドル (約4,378万円) 相当のTSLAトークン化株式を獲得可能

セーシェル共和国ビクトリア発, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は本日、新たな取引キャンペーン「株式先物取引大会 (Stock Futures Rush) – フェーズ7」を発表した。本キャンペーンでは、総額28万ドル (約4,378万円) 相当のトークン化TSLA株式を獲得するチャンスがユーザーに提供される。 本プロモーションは11月24日午後9時30分 (GMT+8) から11月29日午前4時00分 (GMT+8) まで実施される。

フェーズ7では、3つの異なるアクティビティトラックが用意されている。 第1の「ミステリーボックス (Mystery Box)」では、最大3つのデイリータスクを達成した参加者全員に、在庫限りで報酬を配布する。 第2のアクティビティでは、トレーダーが一日の先物取引量の目標レベルを達成するとクレジットを獲得でき、80,000ドル (約1,250万円) 相当のTSLAの分配を受けるチャンスを得ることができる。 参加資格の閾値は、プロモーション終了翌日に発表される。

最後に、リーダーボードチャレンジでは、プロモーション期間中に最大の先物購入量を記録した1人の優勝者に対し、最大賞金8,000ドル (約125万円) 相当のTSLAが贈られる。さらに、15万ドル (約2,345万円) 相当のTSLAプールから、順位ごとの報酬が先物購入量上位のユーザーに分配される。 対象先物ペアには、TSLAUSDT、AAPLUSDT、NVDAUSDT、MSTRUSDT、GOOGLUSDT、CRCLUSDT、COINUSDT、MSFTUSDT、AMZNUSDT、QQQUSDT、METAUSDTが含まれる。 API取引と通常取引が対象となるが、機関向けおよびPROサブアカウントは除外される。

ビットゲットは、従来の株式へのエクスポージャーと暗号資産本来の柔軟性を組み合わせることで、UEXモデルのもとでグローバル市場へのアクセスを拡大し続け、多様なトレーダーに高度なツールと機会を提供している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを、すべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。 このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、UNICEF (ユニセフ) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、同社の利用規約を参照されたい。

