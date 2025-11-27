Bitget 推出第 7 期股票期货抢购活动，总价值 280,000 美元的 TSLA 代币化股票等你来赢

塞舌尔维多利亚, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 今日宣布启动第 7 期股票期货抢购活动。在此次全新交易推广活动中，用户将有机会瓜分总价值 280,000 美元的代币化 TSLA 股票，个人最高可获得价值 8,000 美元的 TSLA 股票。 此次推广活动将从 11 月 24 日晚上 9:30 (UTC+8) 开始，至 11 月 29 日凌晨 4:00 (UTC+8) 结束。

第 7 期包含三条不同的活动赛道。 首先是参与神秘盲盒大放送活动，每位参与用户每日完成最多三项任务后，即可领取一份奖励（赠完即止）。 第二项活动则是以交易者身份，通过达成每日期货交易量目标来赚取积分；通过这些积分，其将有机会瓜分总价值达 80,000 美元的 TSLA 股票。 资格门槛将于推广活动结束后的次日公布。

最后是排行榜大挑战，单个获胜者将获得最高 8,000 美元 TSLA 股票的大奖。此外，在推广活动期间期货买入量最高的用户还将按阶梯式奖励机制瓜分价值 150,000 美元的 TSLA 股票池。 符合条件的期货交易对包括 TSLAUSDT、AAPLUSDT、NVDAUSDT、MSTRUSDT、GOOGLUSDT、CRCLUSDT、COINUSDT、MSFTUSDT、AMZNUSDT、QQQUSDT 以及 METAUSDT。 API 交易与常规交易均可参与此活动，但机构账户以及 PRO 子账户除外。

通过将传统股票投资与加密原生的灵活性相结合，Bitget 正在持续拓展其 UEX 模式下的全球市场准入，使各类交易者均有机会获得先进的工具与丰富的投资机会。

如需了解此次推广活动的完整规则与实时进展，欢迎在此访问。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该应用服务超 8,000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

