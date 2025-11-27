Bitget 啟動股票期貨狂熱第七期，價值 28 萬美元 TSLA 代幣化股份大放送

維多利亞, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange, UEX）Bitget 今日宣佈推出股票期貨狂熱第七期，這次最新的交易活動讓用戶有機會瓜分總值 28 萬美元的等值 TSLA 代幣化股份，個人最高獎勵可達 8,000 美元 TSLA。 推廣期由 11 月 24 日晚上 9:30（UTC+8）至 11 月 29 日凌晨 4:00（UTC+8）。

第七期設有三項獨立活動環節。 首先，神秘寶箱贈禮保證每位完成多達三項每日任務的參與用戶皆可獲得獎賞，數量有限，送完即止。 在第二項活動中，交易者只要達成每日期貨交易量層級來賺取積分，即有機會獲得 8 萬美元 TSLA， 合資格門檻將於推廣結束後翌日公佈。

最後是排行榜挑戰，單一冠軍可贏得高達 8,000 美元的 TSLA 大獎，另外設有總值 15 萬美元 TSLA 的分層獎池，旨在獎勵活動期間期貨買入量最高的用戶。 合資格期貨交易組合包括 TSLAUSDT、AAPLUSDT、NVDAUSDT、MSTRUSDT、GOOGLUSDT、CRCLUSDT、COINUSDT、MSFTUSDT、AMZNUSDT、QQQUSDT 及 METAUSDT。 API 及常規交易均納入合資格計算範圍，但機構及 PRO 子帳戶則不包括在內。

透過結合傳統股票投資與加密原生靈活性，Bitget 持續在其 UEX 模式下擴展全球市場參與渠道，讓廣大交易者都能獲享先進工具並把握機遇。

有關完整活動規則及即時最新消息，請瀏覽此處。

