Rettelse: MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S

Rettelse: Samlet pris er rettet fra DKK 903.245,00 til DKK 876.245,00.

MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.

CEO Rasmus Untidt har solgt aktier til dækning af skattebetaling vedrørende aktier, der er tildelt som led i MT Højgaard Holdings langsigtede aktiebaserede bonusprogram.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til koncernjuridisk chef i MT Højgaard Holding, Jakob Lindholm, kan ske på telefon +45 22 70 03 65.

