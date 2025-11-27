מידע למשקיעי FLY: אם ספגתם הפסדים ב-Firefly Aerospace Inc (נאסד"ק: FLY), מומלץ לפנות למשרד רוזן עורכי הדין בנוגע לזכויותיכם

ניו יורק, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --



מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, ממשיך לחקור תביעות ניירות ערך פוטנציאליות מטעם בעלי המניות של Firefly Aerospace Inc. (FLY) הנובעות מטענות כי ייתכן ש- Firefly Aerospace פרסמה מידע עסקי מטעה מהותית לציבור המשקיעים.

מה החשיבות: אם רכשתם ניירות ערך של Firefly Aerospace, ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה. משרד רוזן עורכי דין מכין תביעה ייצוגית המבקשת פיצוי הפסדי משקיעים.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית הפוטנציאלית נגד חברת Firefly Aerospace, או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=46681, או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל: case@rosenlegal.com.

במה מדובר: ב-22 בספטמבר 2025, לאחר סגירת השוק, פרסם הוול סטריט ג'ורנל מאמר שכותרתו "Firefly Aerospace מדווחת על הפסד רחב יותר ככל שההכנסות יורדות". המאמר ציין כי Firefly "רשמה הפסד רחב יותר והכנסות נמוכות יותר ברבעון האחרון שלה, מה שמסמן את דו"ח הרווחים הראשון שלה מאז הופעת הבכורה שלה בשוק המניות בחודש שעבר".

בעקבות פרסום זה, מניית Firefly ירדה ב-15.3% ב-23 בספטמבר 2025.

למה משרד רוזן עורכי דין: אנו מעודדים את המשקיעים לבחור עורך דין ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. היו נבונים בבחירת עורך דין. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר מעל 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". רבים מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

פרסומי עורכי דין: תוצאות קודמות אינן מבטיחות תוצאה דומה.

