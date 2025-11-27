מידע למשקיעי Zions Bancorporation: אם ספגתם הפסדים ב-Zions Bancorporation, N.A (נאסד"ק: ZION, ZIONP), מומלץ לפנות למשרד רוזן עורכי דין בנוגע לזכויותיכם

ניו יורק, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, ממשיך לחקור תביעות ניירות ערך פוטנציאליות מטעם בעלי ניירות הערך של Zions Bancorporation, N.A. (נאסד"ק: ZION, ZIONP) הנובעות מטענות כי ייתכן ש- Zions Bancorporation פרסמה מידע עסקי מטעה מהותית לציבור המשקיעים.

מה החשיבות: אם רכשתם ניירות ערך של Zions Bancorporation , ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה. משרד רוזן עורכי דין מכין תביעה ייצוגית המבקשת פיצוי הפסדי משקיעים.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית הפוטנציאלית נגד חברת Zions Bancorporation , או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=46354, או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל: case@rosenlegal.com .

במה מדובר: ב-15 באוקטובר 2025, Zions Bancorporation, N.A הודיעה כי תקבל חיוב בסך 50 מיליון דולר עבור הלוואה הממומנת על ידי חברת הבת שלה בבעלות מלאה, California Bank & Trust, לאור "הצגות שגויות לכאורה ומחדלים חוזיים מצד הלווים והחייבים ואי-סדרים נוספים בנוגע להלוואות ולבטוחות." Zions Bancorporation, N.A הוסיפה כי תזמין עורך דין לתיאום סקירה עצמאית של העניין.

בעקבות מידע זה, המניות הרגילות של Zions Bancorporation, N.A ירדו ב-13.14% ב-16 באוקטובר 2025.

למה משרד רוזן עורכי דין: אנו מעודדים את המשקיעים לבחור עורך דין ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. היו נבונים בבחירת עורך דין. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר מעל 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". רבים מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

פרסומי עורכי דין: תוצאות קודמות אינן מבטיחות תוצאה דומה.

למידע נוסף:

Laurence Rosen, Esq.

Phillip Kim, Esq.

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016

Tel: (212) 686-1060

Toll Free: (866) 767-3653

Fax: (212) 202-3827

case@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com