Processus de cession jusqu’à 51,25% du capital social de SMCP

Londres, Luxembourg, le 27 novembre 2025.

À la suite de la restitution, le 11 août 2025, à European Topsoho S.à r.l. (« ETS ») des actions représentant 15,46% du capital de SMCP S.A. (« SMCP ») et de l’autorisation accordée le 21 novembre 2025 par le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg de procéder à la cession de ces actions, ETS, représentée par son liquidateur judiciaire conformément au droit luxembourgeois, Max Mailliet (le « Liquidateur ») ainsi qu’Alastair Beveridge et Daniel Imison d’AlixPartners UK LLP (les « Administrateurs »), ont, agissant chacun de manière indépendante, retenu Lazard Frères S.A.S. (« Lazard ») en qualité de conseiller financier afin de conduire un processus de cession hors marché portant jusqu’à 51,25% du capital social de SMCP.

Les actions susceptibles d’être cédées se répartissent comme suit :

28,03% du capital social possédés par GLAS S.A.S. (London Branch), agissant en qualité de fiduciaire des obligations échues et exigibles émises par ETS (le « Fiduciaire ») 1 ;

») ; 7,76% du capital social détenus par ETS et gérés par les Administrateurs nommés par le Fiduciaire en vertu du droit anglais ; et

15,46% du capital social détenus par ETS et placés sous le contrôle du Liquidateur conformément au droit luxembourgeois.

Tout au long du processus de cession, le Liquidateur et les Administrateurs agiront en toute indépendance. Chacun d’entre eux décidera, dans le respect des obligations découlant de son mandat respectif en vertu du droit luxembourgeois et du droit anglais, s’il convient d’accepter toute offre reçue par l’intermédiaire de Lazard.





Le marché sera tenu informé par le Liquidateur et les Administrateurs de l’issue du processus de cession. Si, et seulement si, la cession aboutit à un transfert de plus de 30% du capital ou des droits de vote de SMCP à un même acquéreur (ou à plusieurs acquéreurs agissant de concert), l’acquéreur sera tenu de déposer une offre publique d’achat obligatoire portant sur le solde du capital social et des droits de vote de SMCP. À ce stade, il n’est pas possible de garantir l’issue du processus de cession.

Toute question concernant le processus de vente doit être adressée à Lazard à l’adresse suivante : wgsmcp@lazard.com .

1 Les Administrateurs seront nommés par le Fiduciaire pour gérer ces actions avant la réalisation de la cession, sous réserve de l’obtention d’une dérogation de l’AMF relative à la détention temporaire de plus de 30% du capital social et des droits de vote.