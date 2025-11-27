GENFIT annonce la nomination d’un nouveau Directeur Médical

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 27 novembre 2025 – GENFIT (Euronext: GNFT), société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd’hui la nomination du Dr. Pejvack Motlagh en tant que nouveau Directeur Médical de GENFIT.

Membre du Comité Exécutif, le Dr Motlagh supervisera la stratégie, l’orientation et l’exécution des plans de développement clinique de GENFIT, et dirigera les équipes Cliniques (Opérations et Stratégie), Biométrie et Pharmacovigilance.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, le Dr. Motlagh apporte une expertise approfondie en stratégie de développement de médicaments dans de multiples aires thérapeutiques. Son leadership sera déterminant pour concevoir et orienter les programmes de développement clinique de GENFIT et faire progresser son portefeuille de projets.

Avant de rejoindre GENFIT, le Dr Motlagh occupait le poste de Chief Medical Officer chez Egle Therapeutics, une société spécialisée dans les thérapies ciblant les cellules T régulatrices pour l’oncologie et les maladies auto-immunes. Il a également exercé la fonction de Chief Medical Officer chez Mablink Biosciences, une société de biotechnologie spécialisée dans les conjugués anticorps-médicaments (ADC) de nouvelle génération. Plus tôt dans sa carrière, le Dr Motlagh a contribué au succès de plusieurs grands groupes pharmaceutiques, jouant un rôle clé dans l’avancement de composés de la phase précoce du développement clinique jusqu’à la commercialisation.

Dr. Pejvack Motlagh, nouveau Directeur Médical de GENFIT, a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre GENFIT à un moment charnière, alors que la décompensation aigüe sur cirrhose (ACLF) devient une préoccupation de plus en plus importante dans le domaine des maladies hépatiques. L'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et du développement centré sur le patient correspond parfaitement à mes propres valeurs. Je me réjouis de travailler avec l'équipe pour faire avancer nos programmes cliniques et avoir un impact significatif dans des domaines où les besoins médicaux non satisfaits sont importants. »

Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT, a ajouté : « Nous nous réjouissons d'accueillir Pejvack au sein de GENFIT. Son expertise approfondie en matière de développement clinique et son leadership éprouvé au sein de grandes sociétés pharmaceutiques et de biotechnologies innovantes seront précieux pour nous permettre de continuer à faire progresser notre pipeline et à remplir notre mission qui consiste à proposer des traitements transformateurs aux patients. »

FIN

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie associées à un risque vital et pour lesquelles le besoin médical reste largement insatisfait. Pionnière dans la recherche et le développement clinique dans ce domaine, GENFIT s’appuie sur un héritage scientifique solide, bâti sur plus de deux décennies.

Aujourd’hui, GENFIT cible la décompensation aigüe sur cirrhose (Acute on-Chronic Liver Failure – ACLF), ainsi que les pathologies associées comme la décompensation aiguë (DA) ou l’encéphalopathie hépatique (EH). Elle développe des actifs thérapeutiques aux mécanismes d’action complémentaires, choisis pour cibler les voies physiopathologiques clés. La société s’intéresse également à d’autres pathologies graves comme le cholangiocarcinome (CCA), les troubles du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (AO). Son portefeuille R&D, couvrant plusieurs stades de développement, favorise un flux de données régulier.

L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à fort potentiel – des stades précoces jusqu’aux phases avancées de pré-commercialisation – s’est concrétisée en 2024 par l’approbation accélérée d’Iqirvo® (elafibranor) par la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la European Medicines Agency (EMA) et la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni, dans le traitement la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Iqirvo® est désormais commercialisé dans plusieurs pays.1

Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d’une franchise diagnostique incluant NIS2+®, utilisée pour la détection de la metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH, anciennement stéatohépatite non alcoolique – NASH).

GENFIT, installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr.

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT et en particulier des déclarations prospectives relatives à la capacité du nouveau Directeur Médical à concevoir et orienter les programmes de développement clinique de GENFIT et faire progresser son portefeuille de projets. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait », « pourrait », « si » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, en ce compris celles liées aux programmes non cliniques et précliniques, la reproductibilité des résultats précliniques, la transposition des données issues de modèles animaux à la biologie humaine, la sécurité d’emploi des candidats-médicaments, au progrès, aux coûts et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités règlementaires aux Etats-Unis, en Europe et au niveau mondial concernant les candidats-médicaments et solutions diagnostiques, le prix, l'approbation et le succès commercial d'elafibranor dans les pays concernés, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Ces aléas et incertitudes comprennent également ceux développés au chapitre 2 « Facteurs de Risques et Contrôle Interne » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de la Société déposé le 29 avril 2025 (n° D.25-0331) auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui est disponible sur les sites internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf.org) et ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (« SEC »), dont le Document de Form 20-F déposé auprès de la SEC à la même date et dans les documents et rapports consécutifs déposés auprès de l’AMF et de la SEC, incluant le Rapport Semestriel d’Activité et Financier au 30 juin 2025, ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué. Sous réserve de la règlementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans le présent communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.

CONTACTS

GENFIT | Investisseurs

Relations Investisseurs | Tel : +33 3 20 16 40 00 | investors@genfit.com

RELATIONS PRESSE | Media

Bruno ARABIAN – Ulysse Communication | Tel : 06 87 88 47 26 | barabian@ulysse-communication.com

Stephanie BOYER – GENFIT | Tel : 03 20 16 40 00 | stephanie.boyer@genfit.com

GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | +333 2016 4000 | www.genfit.com

1 Élafibranor est mis sur le marché et commercialisé notamment aux Etats-Unis et en Europe par Ipsen sous la marque Iqirvo®

Pièce jointe