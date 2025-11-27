Signaux Girod : Chiffre d'affaires annuel 2024/2025

SIGNAUX GIROD
Société anonyme au capital de 13 422 500 €
Siège social : 881 Route des Fontaines - 39400 Bellefontaine
646 050 476 R.C.S. Lons le Saunier
Code ISIN : FR0000060790
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL
Exercice 2024/2025
Bellefontaine, le 27 novembre 2025 – 18h00
Le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2025 se répartit de la façon suivante :
|En millions d’euros
|Cumul
|Cumul
|Variation
|(en cours d’audit)
|24/25
|23/24
|de l’exercice*
|Signalisation France
|61,7
|65,4
|-5,6%
|Sociétés spécialisées
|8,8
|9,2
|-4,0%
|Activités internationales
|31,1
|27,2
|+14,2%
|Total Groupe
|101,6
|101,8
|-0,2%
*Les variations sont calculées sur les chiffres en milliers d’Euros
Par rapport à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires est en légère baisse de 0,2% sur l’exercice.
Signalisation France :
Le chiffre d’affaires de l’activité Signalisation France enregistre une baisse de 5,6% sur l’exercice. Cette évolution résulte principalement d’un affaiblissement du volume d’activité, dans un contexte de contraintes budgétaires pour un certain nombre de nos clients.
Sociétés spécialisées :
L’activité des sociétés spécialisées a diminué de 4%. Le retard accumulé en début d’exercice n’a pu être résorbé, notamment en raison d’un incendie survenu durant la période estivale au sein de notre filiale ATECH. Cet événement a fortement pénalisé le niveau d’activité sur la fin de l’exercice.
Activités internationales :
Les contributions positives de certaines filiales, dont l’activité a bénéficié d’un environnement de marché favorable et d’un portefeuille de projets en progression ont permis au secteur international d’atteindre une progression globale de 14,2%.
Au 30 septembre 2025, le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 101,6 M€ contre 101,8 M€ au 30 septembre 2024, chiffre conforme à nos attentes.
En raison notamment du sinistre relaté ci-dessus, nos résultats seront inférieurs aux objectifs présentés lors de notre assemblée générale du 27 mars 2025. Le résultat opérationnel courant restera toutefois positif.
Prochain communiqué : Résultats annuels le 29 janvier 2026 après bourse.
Retrouvez ce communiqué et les informations sur le groupe Girod sur notre site www.girod-group.com
