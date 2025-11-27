Signaux Girod : Chiffre d'affaires annuel 2024/2025

SIGNAUX GIROD

Société anonyme au capital de 13 422 500 €

Siège social : 881 Route des Fontaines - 39400 Bellefontaine

646 050 476 R.C.S. Lons le Saunier

Code ISIN : FR0000060790

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

Exercice 2024/2025

Bellefontaine, le 27 novembre 2025 – 18h00

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2025 se répartit de la façon suivante :

En millions d’euros Cumul Cumul Variation (en cours d’audit) 24/25 23/24 de l’exercice* Signalisation France 61,7 65,4 -5,6% Sociétés spécialisées 8,8 9,2 -4,0% Activités internationales 31,1 27,2 +14,2% Total Groupe 101,6 101,8 -0,2%

*Les variations sont calculées sur les chiffres en milliers d’Euros

Par rapport à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires est en légère baisse de 0,2% sur l’exercice.

Signalisation France :

Le chiffre d’affaires de l’activité Signalisation France enregistre une baisse de 5,6% sur l’exercice. Cette évolution résulte principalement d’un affaiblissement du volume d’activité, dans un contexte de contraintes budgétaires pour un certain nombre de nos clients.

Sociétés spécialisées :

L’activité des sociétés spécialisées a diminué de 4%. Le retard accumulé en début d’exercice n’a pu être résorbé, notamment en raison d’un incendie survenu durant la période estivale au sein de notre filiale ATECH. Cet événement a fortement pénalisé le niveau d’activité sur la fin de l’exercice.

Activités internationales :

Les contributions positives de certaines filiales, dont l’activité a bénéficié d’un environnement de marché favorable et d’un portefeuille de projets en progression ont permis au secteur international d’atteindre une progression globale de 14,2%.

Au 30 septembre 2025, le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 101,6 M€ contre 101,8 M€ au 30 septembre 2024, chiffre conforme à nos attentes.

En raison notamment du sinistre relaté ci-dessus, nos résultats seront inférieurs aux objectifs présentés lors de notre assemblée générale du 27 mars 2025. Le résultat opérationnel courant restera toutefois positif.

Prochain communiqué : Résultats annuels le 29 janvier 2026 après bourse.

Retrouvez ce communiqué et les informations sur le groupe Girod sur notre site www.girod-group.com

