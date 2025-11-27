SMCP - Projet de cession d'actions

Communiqué - Paris, le 27 novembre 2025

Point sur la situation actionnariale

Projet de cessions d’actions

SMCP a été informée ce jour du lancement d’un processus de cession de participations pouvant aller jusqu’à 51,2% de son capital. Ce processus a été confié à Lazard Frères. Les actions SMCP concernées incluent :

une participation de 28,0% du capital détenue par GLAS, trustee au titre de l'emprunt obligataire émis en 2018 par European TopSoho S.à r.l. (« ETS »), dont GLAS a pris possession temporaire en 2021 à la suite du défaut d'ETS ;





une participation de 15,5% du capital, restituée en août 2025, détenue et administrée par ETS 1 , le curateur ayant obtenu une autorisation du Tribunal de Luxembourg le 21 novembre 2025 ; et





une participation de 7,7% du capital détenue par ETS, dont l'administration a été confiée par GLAS à Alastair Beveridge et Daniel Imison d'Alix Partners LLP en qualité de Receivers





SMCP accueille favorablement ce projet qui lui permettrait de stabiliser sa situation actionnariale et de se concentrer sur la poursuite de sa stratégie de développement.

Ce processus durera plusieurs mois. Il est précisé qu’au cas où la participation acquise dans ce cadre représenterait plus de 30% du capital de la société, l’acquéreur de ce bloc (agissant seul ou de concert) pourrait être tenu de déposer un projet d’offre publique sur la totalité des actions SMCP. A ce stade, il n’existe néanmoins aucune certitude que ce processus aboutisse favorablement et la décision finale de cession appartient aux détenteurs des participations susvisées.

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 56 pays, le Groupe dont Isabelle Guichot est Directeur général, comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

CONTACTS

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient certaines informations qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des anticipations et convictions actuelles et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés par ces déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que les éléments décris dans le présent communiqué se réaliseront. SMCP ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur l’exactitude ou le caractère complet de l’information présentée dans ce communiqué de presse. En aucun cas, SMCP, l’un de ses affiliés ou l’un de ses représentants ne pourra être tenu responsable des conséquences dommageables éventuelles de l’usage qui sera fait de ce communiqué de presse ou de toute information y figurant

1 ETS fait l’objet d’une procédure de faillite à Luxembourg et est donc représentée par un curateur

