SIGNAUX GIROD

Mise à disposition du communiqué financier relatif au chiffre d’affaires annuel 2024/2025.

Conformément à la réglementation en vigueur, le communiqué financier relatif au chiffre d’affaires annuel établi par la société au titre de l’exercice 2024/2025 est disponible

- sur le site internet : www.girod-group.com

Ou

- sur simple demande, dans les conditions légales et règlementaires.

Ce document a également été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 novembre 2025.

Euronext Growth / Code ISIN FR0000060790

Site: www.girod-group.com

Pièce jointe