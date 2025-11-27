CPTN 截止日期通知：全國出庭律師 ROSEN 鼓勵 Cepton, Inc. 投資者在對 CPTN 提起證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資人權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2024 年 7 月 29 日至 2025 年 1 月 6 日（含上述兩日，簡稱「集體訴訟期」）期間買賣 Cepton, Inc.（NASDAQ: CPTN）普通股之人士，2025 年 12 月 8 日為重要的首席原告截止日期。

影響：如果您在集體訴訟期間買賣了 Cepton 普通股，則您可能有權獲得賠償，且透過後酬約定，您無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Cepton 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=45981 網頁，或撥打 Phillip Kim 律師的 免費諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com 以瞭解本集體訴訟的資訊。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2025 年 12 月 8 日前向法院提出申請。 首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資人選擇在領導方面具有成功案例的合格律師。 通常，發布通知的法律事務所缺乏相當的經驗、資源或任何具有代表性的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。 選擇律師還需明智的抉擇。 Rosen Law Firm 為全球投資人代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 達成了當時針對中國公司有史以來規模最大的證券集體訴訟達成和解。 2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 證券集體訴訟及解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，本律所每年都位列前 4，為投資人索回了數億美元。 僅在 2019 年，本律所就為投資人索回超過 4.38 億美元。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨擘。 事務所多名律師均曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告對 Cepton 的業務、營運和合規政策作出了重大虛假和誤導性陳述。 具體而言，被告作出了虛假和／或誤導性的陳述和／或未揭露以下情況：（1）Cepton 已收到一份可信的第三方報價，該報價對 Cepton 的估值超過 Koito Acquisition（即 Cepton 與 Koito Manufacturing Co., Ltd. 的合併）金額的兩倍以上；（2）Cepton 董事會未能對上述提案進行實質性審查，並且在建議 Cepton 股東核准收購 Koito 時，未揭露該提案的相關條款；（3）因此，Cepton 股東被剝奪了認真考慮是否接受或拒絕收購 Koito 的機會；以及（4）因此，被告在所有相關時期的公開聲明均存在重大虛假和誤導性。

如欲加入 Cepton 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=45981 網頁，或撥打 Phillip Kim 律師的 免費諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com 以瞭解本集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未成案。 在集體訴訟成案之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。 您可以選擇自己的律師。 也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。 投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

此為律師廣告。 過往結果無法保證獲得類似成效。

