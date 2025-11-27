Datavault AI חותמת על הסכם עם מועצת האגרוף העולמית, ומאפשרת מונטיזציה גלובלית מונעת אירועים בקנה מידה גדול

עסקת הרישוי החוזרת של החברה מאפשרת להפיק עוד רווחים מ- ADIO ® ו- Data Vault ® הקניינים של Datavault עם תכני ספורט ובידור של WBC

שיתוף הפעולה יוצר מסלולי הכנסה מרובי אירועים ניתנים להרחבה , המונעים בידי מעורבות מאומתת

אירועי WBC מופצים ליותר מ-170 מדינות



פילדלפיה, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- באמצעות IBN –

Datavault AI Inc (נאסד"ק: DVLT) ("Datavault" או "החברה"), חברה מובילה בטכנולוגיות מוניטיזציה של נתונים, אימות אישורים ומעורבות דיגיטלית, הודיעה כי חתמה על הסכם עם מועצת האיגרוף העולמית (WBC)1. עסקת רישוי התוכנה מביאה את טכנולוגיית המעורבות האולטרה-קולית הקניינית ADIO® את DataVault®, VerifyU™ ואת פלטפורמת Information Data Exchange (IDE)2 לאירועי האליפות של WBC לאורך מה שנשאר מ-2025 ו-2026.

ה-WBC תומכת באירועי אגרוף גדולים המופצים ביותר מ-170 מדינות באמצעות שותפות שידור והזרמת מדיה¹, והיא אחת מגופי הרישוי המוכרים והמשפיעים ביותר באגרוף המקצועי. WBC, שנוסדה ב-1963, מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב הספורט המודרני, וקיבעה תקנים עולמיים לבטיחות לוחמים, טוהר בתחרויות, שיפוט ורגולציה של אירועים. בין אלופי ה-WBC הגדולים ביותר נמנים, בין השאר, מוחמד עלי, מייק טייסון, חוליו סזאר צ'אבס, אוסקר דה לה הויה, שוגר ריי לאונרד, פלויד מייוות'ר ומאני פקיאו.

Datavault וה-WBC יחלקו בהכנסות מונעות אירועים שנוצרות מהפעלות ADIO® ו-IDE על בסיס 50/50.

ההגעה הגלובלית של WBC

קרבות האליפויות הגדולים של WBC מועברים בשידורי טלוויזיה, ברשתות הזרמת מדיה, פלטפורמות חברתיות ובסביבות האירוע, מה שמעניק ל-Datavault את היכולת ללכוד אינטראקציות מאומתות בזמן אמת בכל הערוצים. אינטראקציות אלו יכולות לזרום ישירות לפלטפורמת ה-IDE, וליצור מערכי נתונים מותאמי רגולציה לדיווח לנותני חסות, לפילוח קהל, ניתוח ייחוס ולמונטיזציה לאחר האירוע.

קרבות אליפות אחרונים המקושרים ל-WBC הפגינו טווח הגעה עולמי יוצא דופן, כולל 41 מיליון צופים מדווחים באירוע של קנלו אלוורז נגד טרנס קרופורד2. קנה מידה כזה מציע ל-Datavault סביבת תפעול רחבה ללכידת מעורבות אותנטית של הקהל באחת מהמערכות הגדולות בעולם לאירועים חיים.

ככל שאירועי WBC מצטברים לאורך השנה, מאגרי הנתונים שנוצרים יכולים ליצור נכס עמיד וניתן להרחבה במסחר במחזורי חסויות חוזרים. מותגים מקבלים את היכולת להעריך ביצועים בדיוק רב יותר. בעלי הזכויות מקבלים דיווח מאומת. הטכנולוגיה של Datavault תומכת בכל מחזור החיים של יצירת נתונים, אימות, הערכה ופריסה זו.

מונטיזציה מתוכן WBC באמצעות פתרונות Datavault AI

פלטפורמות ה-ADIO® וה-IDE של Datavault ממירות השתתפות מעריצים - כגון טריגרים שקטים המופעלים בידי ADIO3, פעילויות מבוססות QR, אינטראקציות עם נותני חסות, הרשמות לתחרויות ואישורים דיגיטליים - לאובייקטי נתונים מאומתים, המסווגים לעתים קרובות כנכסי עולם אמיתי (RWA). אובייקטי נתונים מאומתים אלה, הכוללים נתונים מאירועי עבר, הווה ועתיד, נושאים ערך מסחרי מדיד משום שהם מספקים לנותני חסות ולבעלי זכויות ייחוס ודיווח מדויקים ומדדי מעורבות שקופים.

כדי להמחיש כיצד זה מתורגם למונטיזציה ברמת האירוע, חשבו על קרב אליפות שמגיע ל-40 מיליון צופים. אם רק 10% מקיימים אינטראקציית צלילים שאינם נשמעים באמצעות ADIO, מחוזקים באמצעות לכידה מבוססת QR, התוצאה היא כ-4 מיליון אינטראקציות מאומתות. בהתאם להערכות, אינטראקציות מאומתות של חובבי ספורט בדרך כלל מגיעות לטווח ערכים חד-ספרתי עד דו-ספרתי של דולרים לכל לעסקה, לפי מדדי התעשייה⁴, כל שלכל אירוע פרימיום יחיד יש פוטנציאל לייצר מערך נתונים בשווי מיליוני דולרים שימשיך לספק ערך בקמפיינים עתידיים.

בנוסף, Datavault AI הוכיחה את כוחה של מעורבות מאומתת בפריסות קודמות בעולם האמיתי². למרות שפריסות עבר ומעורבות קודמת אינן מבטיחות תוצאות עתידיות, הן מדגישות כיצד אינטראקציות מאומתות ומכוונות יכולות לגדול כאשר המעורבות נלכדת בזמן אמת. הנוכחות הגלובלית של WBC מגבירה את האפקט הזה, ויוצרת סביבה שבה אפילו שיעורי השתתפות שמרניים יכולים להצטבר להכנסות משמעותיות שניתנות לשחזור.

פרשנות ניהולית

"אנחנו נרגשים לשלב את החדשנות הטכנולוגית המתקדמת של Datavault באירועי אליפות WBC," אמר מאוריסיו סוליימן (Mauricio Sulaimán), נשיא ה-WBC. "שיתוף פעולה זה מחזק את הדרך בה אנו מגיעים, מבינים ומעורבים את הקהל הגלובלי שלנו, ויוצר ערך חדש לאוהדים, לוחמים ולשותפינו המסחריים. אנחנו תמיד מחפשים דרכים להרים את הספורט, והיכולות החדשות האלה פותחות דלת לרמה חדשה לחלוטין של חיבור ואפקט."

נתניאל בראדלי (Nathaniel Bradley), מנכ"ל DataVault, אמר: "הנוכחות הגלובלית של WBC הופכת אותה לשותפה חזקה לפלטפורמות ADIO והחלפת מידע שלנו. אנחנו נרגשים לספק טכנולוגיות שמחזקות את שלמות הנתונים, משפרות דיווחים בזמן אמת, ומרחיבות את הערך המסחרי שניתן ליצור ממעורבות מאומתת של מעריצי."

"הסכם זה מאפשר ל-Datavault להדגים, וחשוב לא פחות, להפיק כסף מהטכנולוגיה הפטנטית שלנו בסביבת ספורט מבוזרת גלובלית. שיתוף הפעולה עם WBC תואם את המשימה המרכזית של Datavault: להפוך את השתתפות הקהל לנכסי נתונים בעלי שלמות גבוהה עם ערך מסחרי מדיד," הוסיף נייט. ככל שהביקוש למעורבות מאומתת מואץ בתעשיות הספורט והבידור, אנו מאמינים ששותפויות כאלה יתעצמו ויהוו דוגמה לתעשייה."

אודות מועצת האיגרוף העולמית (WBC)

World Boxing Council - המועצה העולמית לאיגרוף (WBC) היא הגוף המוכר והמשפיע ביותר באיגרוף מקצועי, ומנהל ומפקח על קרבות אליפויות עולם ואזוריות ביותר מ-170 מדינות. ה-WBC, שהוקם ב-1963, שיחק תפקיד מרכזי בעיצוב הספורט המודרני, וקבע תקנים עולמיים לבטיחות לוחמים, יושרת תחרויות, שיפוט ורגולציה של אירועים.

ה-WBC מאשרת רבים מאירועי האליפות המובילים בעולם ויש לה קשרים ארוכי שנים עם מארגנים מובילים, רשתות, ועדות וארגוני ספורט בינלאומיים. בהנהגתו של הנשיא מאוריסיו סוליימן, ה-WBC ממשיך לקדם את משימתו להעצים את הספורט באמצעות אימוץ חדשנות, הרחבת מעורבות האוהדים הגלובלית וטיפוח תוכניות התומכות בלוחמים, בקהילות ובאקוסיסטם העולמי של האיגרוף.

למידע נוסף, בקרו בכתובת www.wbcboxing.com.

אודות Datavault AI

Datavault AI™ (נאסד"ק: DVLT) מובילה את הדרך בחוויות נתונים, הערכת שווי ומונטיזציה של נכסים מונעי בינה מלאכותית בסביבת Web 3.0. הפלטפורמה מבוססת הענן של החברה מספקת פתרונות מקיפים עם דגש על שיתוף פעולה בחטיבות המדע האקוסטי ומדעי הנתונים שלה. חטיבת המדע האקוסטי של Datavault AI מציעה את הטכנולוגיות הקנייניות WiSA®, ADIO® ו-Sumerian® וטכנולוגיות שידור קול אלחוטיות ומרחביות רב-ערוציות מהשורה הראשונה בתעשייה, עם קניין רוחני המכסה תזמון שמע, סנכרון וביטול הפרעות רב-ערוציות. חטיבת מדעי הנתונים ממנפת את כוח ה-Web 3.0 ומחשוב עתיר ביצועים כדי לספק פתרונות ללכידת נתונים חווייתית, הערכת שווי ומונטיזציה מאובטחת. הפלטפורמה מבוססת הענן של Datavault AI מספקת פתרונות מקיפים המשרתים תעשיות מרובות, כולל רישוי תוכנת HPC לספורט ובידור, אירועים ואתרים, ביוטכנולוגיה, חינוך, פינטק, נדל"ן, שירותי בריאות, אנרגיה ועוד. Information Data Exchange® (IDE) מאפשרת תאומים דיגיטליים, רישוי של שם, תמונה ודמיון (NIL) על ידי חיבור מאובטח של אובייקטים פיזיים מהעולם האמיתי לאובייקטי מטא-נתונים בלתי ניתנים לשינוי, ובכך מטפחים בינה מלאכותית אחראית עם יושרה. ערכת הטכנולוגיה של Datavault AI ניתנת להתאמה אישית מלאה ומציעה אוטומציה של בינה מלאכותית ולמידת מכונה (ML), אינטגרציה עם צד שלישי, אנליטיקה מפורטת ונתונים, אוטומציה שיווקית וניטור פרסום. המטה של החברה נמצא בפילדלפיה, פנסילבניה. למידע נוסף על Datavault AI בקרו בכתובת www.dvlt.ai.

הצהרות צופות פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה "הצהרות צופות פני עתיד" (במשמעות חוק רפורמת התביעות הפרטיות של ניירות ערך משנת 1995, כפי שתוקן, וחוקי ניירות ערך חלים נוספים) בנוגע ל-Datavault AI Inc. ("Datavault AI" או "החברה"). הצהרות עתידיות מבוססות על ציפיות נוכחיות, הערכות, תחזיות ותחזיות, וכן על האמונות וההנחות של ההנהלה. הצהרות עתידיות מזוהות לעיתים קרובות באמצעות מונחים כמו "עשוי", "אולי", "רוצה", "יהיה", "צריך", "מצפה", "מתכנן", "צופה את זה", "יכול", "מתכוון", "מאמין", "מעריך", "חוזה", "פוטנציאלי", "ממשיך" או מונחים דומים, אם כי היעדר מילים אלו אינו אומר שהצהרה אינה צופה קדימה.

הצהרות צופות פני עתיד בהודעה זו כוללות, אך לא מוגבלות ל: הצהרות בנוגע ליתרונות הצפויים של הסכם SaaS עם מועצת האיגרוף העולמית ("WBC"); פריסה צפויה של טכנולוגיית ADIO השקטה ופלטפורמת חילופי המידע ("IDE") של החברה באירועי WBC הקרובים; ציפיות לגבי רמות מעורבות, שיעורי המרה, נפחי איסוף נתונים והזדמנויות למונטיזציה; פוטנציאל ליצירת הכנסות הקשור לאינטראקציות עם קהל מאומת; היכולת להרחבה של פלטפורמת Datavault AI בנכסי ספורט גלובליים, אירועי בידור או סביבות שידור; הסיווג הפוטנציאלי של מערכי נתונים שנוצרו על ידי אירועים כנכסים מהעולם האמיתי (RWAs); ותוכניות רחבות יותר של Datavault AI למסחור, הרחבה או שיפור היצע הטכנולוגיה שלה.

הצהרות עתידיות אלו אינן ודאיות מטבען וכוללות סיכונים, הנחות וגורמים שעשויים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מאלו המובעות או משתמעות בהצהרות אלו. גורמים חשובים שיכולים לגרום לתוצאות בפועל להשתנות באופן מהותי כוללים, אך לא מוגבלים ל: שינויים בביקוש בשוק לטכנולוגיות מעורבות דיגיטלית; ביצועים, תזמון או הצלחה של פריסות ADIO ו-IDE באירועי WBC; היכולת של נותני חסות, משדרים ושותפים לאמץ או לשלב את פתרונות Datavault AI; שונות ברמות השתתפות הקהל, שיעורי המרה או התנהגות מעורבות; שיקולים רגולטוריים הקשורים לפרטיות נתונים, סיווג נכסים דיגיטליים או פעילות בינלאומית; סיכונים הקשורים לפיתוח טכנולוגי, אינטרופרביליות, אבטחת סייבר או ביצועי מערכת; שינויים בתנאים כלכליים או שווקיים המשפיעים על פרסום, חסויות או הכנסות מונעות מדיה; וסיכונים נוספים המתוארים בהגשות של החברה לרשות ניירות ערך של ארה"ב ("SEC"), כולל הדו"ח השנתי על טופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2024, ודו"חות נוספים שהוגשו ל-SEC מעת לעת, כולם זמינים באתר ה-SEC בכתובת www.sec.gov.

הקוראים מתבקשים לא להסתמך באופן מופרז על הצהרות עתידיות אלו, שמדברות רק נכון למועד ההודעה לעיתונות זו. Datavault AI אינה מתחייבת לעדכן, לתקן או להבהיר הצהרות עתידיות המשקפות אירועים, נסיבות או מידע חדש לאחר תאריך השחרור הזה, אלא אם כן נדרש על פי החוק החל. ייתכן ש-Datavault AI לא תשיג את התוכניות, הכוונות או הציפיות שנחשפו בהצהרותיה העתידיות, ואין לפרש הצהרה עתידית כהבטחה לביצועים עתידיים.

