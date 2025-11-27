Datavault AI Menandatangani Perjanjian dengan World Boxing Council, Membuka Peluang Monetisasi Berbasis Pertandingan Global Berskala Besar

Kesepakatan pelisensian berulang ini memperluas peluang monetisasi bagi teknologi berpaten milik Datavault, ADIO® dan Data Vault®, melalui konten olahraga dan hiburan dari WBC

Kolaborasi menciptakan jalur pendapatan yang dapat diskalakan dan multipertandingan, didorong oleh keterlibatan yang terautentikasi

Pertandingan WBC disiarkan di lebih dari 170 negara





PHILADELPHIA, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) (“Datavault” atau “Perusahaan”), pemimpin dalam teknologi monetisasi data, verifikasi kredensial digital, dan keterlibatan digital, hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian dengan World Boxing Council (WBC)¹. Kesepakatan pelisensian perangkat lunak ini menghadirkan teknologi keterlibatan ultrasonik berpaten milik Datavault, ADIO®, DataVault®, VerifyU™, dan platform Information Data Exchange (IDE)² untuk pertandingan kejuaraan WBC sepanjang sisa tahun 2025 hingga 2026.

WBC menyelenggarakan dan mengakui pertandingan tinju utama yang disiarkan ke lebih dari 170 negara melalui mitra siaran dan layanan streaming¹. Organisasi ini juga merupakan salah satu badan pengatur utama yang paling dikenal serta berpengaruh dalam tinju profesional. Didirikan pada tahun 1963, WBC telah memainkan peran penting dalam perkembangan tinju modern. Organisasi ini menetapkan standar global dalam hal keselamatan petinju, integritas kompetisi, kepengawasan, dan regulasi penyelenggaraan pertandingan. Di antara banyak nama besar lainnya, beberapa juara paling legendaris WBC mencakup Muhammad Ali, Mike Tyson, Julio Cesar Chavez, Oscar de La Hoya, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather, dan Manny Pacquiao.

Datavault dan WBC akan berbagi pendapatan berbasis pertandingan yang dihasilkan melalui aktivasi ADIO® dan IDE dengan pembagian 50/50.

Jangkauan Global WBC

Pertandingan kejuaraan utama WBC disiarkan melalui televisi, jaringan streaming, platform media sosial, serta tontonan langsung di arena. Hal ini memberikan Datavault kemampuan untuk merekam interaksi terautentikasi secara waktu nyata di setiap saluran. Keterlibatan ini dapat langsung terintegrasi ke dalam platform IDE, sehingga menghasilkan rangkaian data yang siap digunakan untuk pelaporan sponsor, segmentasi audiens, analisis atribusi, dan monetisasi setelah pertandingan selesai.

Pertandingan kejuaraan terbaru yang berafiliasi dengan WBC menunjukkan jangkauan global yang luar biasa. Misalnya, pertandingan antara Canelo Álvarez vs. Terence Crawford dilaporkan ditonton oleh 41 juta penonton2. Skala ini memberikan Datavault lingkungan operasional yang luas untuk mengumpulkan interaksi audiens yang terautentikasi di salah satu ekosistem pertandingan langsung terbesar di dunia.

Seiring berjalannya pertandingan WBC di sepanjang tahun ini, rangkaian data yang dihasilkan dapat menjadi aset yang dapat ditingkatkan skalanya dan tahan lama, serta dapat dimonetisasi melalui siklus sponsor berulang. Merek mendapatkan kemampuan untuk mengevaluasi kinerja dengan tingkat presisi lebih tinggi. Pemegang hak menerima laporan yang telah tervalidasi. Teknologi Datavault mendukung seluruh siklus hidup data ini, mulai dari pembuatan, autentikasi, valuasi, hingga penerapannya.

Memonetisasi Konten WBC melalui Solusi Datavault AI

Platform ADIO® dan IDE milik Datavault mengubah partisipasi penggemar — seperti pemicu senyap berbasis ADIO3, aktivasi yang didukung QR, interaksi dengan sponsor, pendaftaran kontes, dan konfirmasi digital — menjadi objek data terverifikasi, yang sering dikategorikan sebagai aset dunia nyata (real-world assets, RWAs). Objek data terautentikasi ini mencakup informasi dari pertandingan masa lalu, saat ini, maupun yang akan datang. Data tersebut memiliki nilai komersial terukur karena mampu memberikan atribusi tepat, pelaporan akurat, serta metrik keterlibatan transparan kepada sponsor dan pemegang hak.

Untuk menggambarkan bagaimana hal ini diwujudkan menjadi monetisasi pada tingkat pertandingan, bayangkan sebuah pertarungan kejuaraan yang menjangkau 40 juta penonton. Jika hanya 10 persen penonton yang berinteraksi melalui nada tak terdengar ADIO, yang didukung oleh perekaman interaksi berbasis QR, maka jumlahnya mencapai sekitar 4 juta interaksi terautentikasi. Menurut tolok ukur industri⁴, keterlibatan penggemar olahraga yang terautentikasi biasanya bernilai antara satu hingga dua digit dolar per transaksi. Dengan demikian, satu pertandingan premium saja berpotensi menghasilkan rangkaian data bernilai jutaan dolar yang dapat terus memberikan nilai dalam berbagai kampanye di masa depan.

Datavault AI juga telah menunjukkan kekuatan keterlibatan terautentikasi dalam penerapan dunia nyata sebelumnya². Walaupun penerapan dan keterlibatan sebelumnya tidak menjamin hasil di masa depan, hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan yang terverifikasi dan terencana dapat ditingkatkan skalanya ketika keterlibatan direkam secara waktu nyata. Jangkauan global WBC memperkuat efek tersebut, menciptakan kondisi ketika bahkan tingkat partisipasi penggemar yang rendah pun dapat berkembang menjadi pendapatan yang signifikan dan berulang.

Komentar Manajemen

“Kami sangat antusias untuk mengintegrasikan inovasi teknologi visioner Datavault ke dalam pertandingan kejuaraan WBC,” ujar Mauricio Sulaimán, Presiden WBC. “Kolaborasi ini memperkuat cara kami menjangkau, memahami, dan melibatkan audiens global kami, sekaligus menciptakan nilai baru bagi penggemar, petinju, dan mitra komersial kami. Kami selalu mencari cara untuk memajukan olahraga ini. Kemampuan baru ini membuka pintu menuju tingkat koneksi dan dampak yang sepenuhnya baru.”

CEO Datavault, Nathaniel Bradley, menyatakan, “Jangkauan global WBC menjadikannya mitra yang kuat bagi platform ADIO dan Information Data Exchange kami. Kami sangat antusias menghadirkan teknologi yang memperkuat integritas data, meningkatkan pelaporan secara waktu nyata, dan memperluas nilai komersial yang dapat diciptakan dari keterlibatan penggemar yang terautentikasi.”

“Perjanjian ini memungkinkan Datavault untuk menunjukkan, dan yang tak kalah pentingnya, memonetisasi teknologi berpaten kami di lingkungan olahraga yang tersebar secara global. Kolaborasi dengan WBC sejalan dengan misi inti Datavault: mengubah partisipasi audiens menjadi aset data yang memiliki integritas tinggi dan nilai komersial terukur,” tambah Nate. “Seiring meningkatnya permintaan akan keterlibatan terverifikasi di industri olahraga dan hiburan, kami yakin kemitraan seperti ini akan semakin berkembang dan menjadi contoh bagi industri.”

Tentang World Boxing Council (WBC)

World Boxing Council (WBC) adalah badan pengatur utama paling dikenal dan berpengaruh dalam dunia tinju profesional. Organisasi ini mengatur dan mengawasi pertarungan kejuaraan dunia maupun regional di lebih dari 170 negara. Didirikan pada tahun 1963, WBC telah memainkan peran penting dalam perkembangan tinju modern. Organisasi ini menetapkan standar global dalam hal keselamatan petinju, integritas kompetisi, kepengawasan, dan regulasi penyelenggaraan pertandingan.

WBC menyelenggarakan dan mengakui berbagai pertandingan kejuaraan tinju utama di dunia dan memiliki hubungan jangka panjang dengan promotor terkemuka, jaringan siaran, komisi, serta organisasi olahraga internasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Mauricio Sulaimán, WBC terus melanjutkan misinya untuk memajukan olahraga tinju dengan mengadopsi inovasi dan memperluas keterlibatan penggemar secara global. Organisasi ini juga mengembangkan program yang mendukung petinju, komunitas, dan ekosistem tinju di seluruh dunia.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.wbcboxing.com.

Tentang Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) memimpin inovasi dalam pengalaman data berbasis AI, valuasi, dan monetisasi aset di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® serta teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan Web 3.0 dan komputasi berperforma tinggi dalam menyediakan solusi untuk persepsi data berbasis pengalaman, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk pelisensian perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, perawatan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Philadelphia, Pennsylvania. Pelajari selengkapnya tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini memuat “pernyataan berwawasan ke depan” (dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana telah diubah, serta undang-undang sekuritas lainnya yang berlaku) mengenai Datavault AI Inc. (“Datavault AI” atau “Perusahaan”). Pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada harapan, perkiraan, prakiraan, dan proyeksi saat ini, serta pada keyakinan dan asumsi manajemen. Pernyataan berwawasan ke depan sering diidentifikasi melalui penggunaan istilah seperti “dapat,” “mungkin,” “akan,” “harus,” “seharusnya,” “mengharapkan,” “berencana,” “mengantisipasi,” “bisa,” “berniat,” “meyakini,” “memperkirakan,” “memprediksi,” “potensial,” “terus,” atau istilah serupa. Meskipun kata-kata tersebut tidak tercantum, tidak berarti bahwa suatu pernyataan bukan merupakan pernyataan berwawasan ke depan.

Pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada: pernyataan mengenai manfaat yang diharapkan dari Perjanjian SaaS dengan World Boxing Council (“WBC”); rencana penerapan teknologi pemicu senyap ADIO milik Perusahaan dan platform Information Data Exchange (“IDE”) pada berbagai acara WBC yang akan datang; ekspektasi terkait tingkat keterlibatan, tingkat konversi, volume pengumpulan data, dan peluang monetisasi; potensi pendapatan yang dihasilkan dari interaksi audiens yang terautentikasi; kemampuan platform Datavault AI untuk ditingkatkan skalanya di seluruh properti olahraga global, acara hiburan, atau lingkungan siaran; potensi klasifikasi rangkaian data yang dihasilkan dari pertandingan sebagai aset dunia nyata (RWAs); serta rencana lebih luas Datavault AI untuk mengomersialkan, mengembangkan, atau meningkatkan penawaran teknologinya.

Pernyataan berwawasan ke depan ini secara inheren mengandung ketidakpastian dan melibatkan risiko, asumsi, serta berbagai faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang diungkapkan atau diimplikasikan oleh pernyataan semacam itu. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material mencakup, tetapi tidak terbatas pada: perubahan permintaan pasar terhadap teknologi keterlibatan digital; kinerja, waktu, atau keberhasilan penerapan ADIO dan IDE pada acara WBC; kemampuan sponsor, penyiar, dan mitra dalam mengadopsi atau mengintegrasikan solusi Datavault AI; variasi tingkat partisipasi audiens, tingkat konversi, atau perilaku keterlibatan; pertimbangan regulasi terkait privasi data, klasifikasi aset digital, atau operasional internasional; risiko terkait pengembangan teknologi, interoperabilitas, keamanan siber, atau kinerja sistem; perubahan kondisi ekonomi atau pasar yang memengaruhi pendapatan dari iklan, sponsor, atau media; serta risiko lain yang dijelaskan dalam dokumen Perusahaan yang diajukan kepada U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), termasuk Laporan Tahunan pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan laporan lain yang diajukan kepada SEC dari waktu ke waktu, yang semuanya tersedia di situs web SEC di www.sec.gov.

Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini, karena pernyataan tersebut hanya berlaku per tanggal siaran pers ini. Datavault AI tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui, merevisi, atau menjelaskan pernyataan prospektif apa pun guna mencerminkan peristiwa, keadaan, atau informasi baru setelah tanggal siaran pers ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Datavault AI mungkin tidak dapat mewujudkan rencana, tujuan, atau harapan yang disampaikan dalam pernyataan berwawasan ke depannya, dan pernyataan berwawasan ke depan ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan kinerja di masa depan.

