Datavault AI Menandatangani Perjanjian dengan World Boxing Council, Membuka Peluang Pengewangan Global Berasaskan Acara pada Skala Besar

Perjanjian pelesenan berulang syarikat ini terus mengewangkan teknologi berpaten Datavault, ADIO® dan Data Vault®, melalui kandungan sukan dan hiburan WBC

Kerjasama ini mewujudkan laluan hasil pendapatan berskala bagi pelbagai acara, dipacu oleh penglibatan yang disahkan

Acara WBC diedarkan ke lebih daripada 170 negara





PHILADELPHIA, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) (“Datavault” atau “Syarikat”), peneraju dalam teknologi pengewangan data, pengesahan kredensial dan penglibatan digital, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian dengan World Boxing Council (WBC)¹. Perjanjian pelesenan perisian ini membawa teknologi penglibatan ultrasonik ADIO® yang dipatenkan oleh Datavault, DataVault®, VerifyU™ serta platform Information Data Exchange (IDE)² ke acara kejuaraan WBC sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

WBC mengiktiraf dan meluluskan acara tinju utama yang diedarkan ke lebih daripada 170 negara melalui rakan penyiaran dan penstriman¹, serta merupakan salah satu badan pengiktirafan paling dikenali dan berpengaruh dalam arena tinju profesional. Ditubuhkan pada tahun 1963, WBC telah memainkan peranan penting dalam membentuk sukan moden, dengan menetapkan piawaian global bagi keselamatan peninju, integriti pertandingan, pengadilan dan peraturan acara. Antara juara terhebat WBC termasuk Muhammad Ali, Mike Tyson, Julio Cesar Chavez, Oscar de La Hoya, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao dan ramai lagi.

Datavault dan WBC akan berkongsi hasil berasaskan acara yang dijana melalui pengaktifan ADIO® dan IDE, pada nisbah 50/50.

Capaian Global WBC

Pertarungan kejuaraan utama WBC berlangsung melalui televisyen siaran, rangkaian penstriman, platform sosial serta persekitaran di venue, sekali gus memberikan Datavault keupayaan untuk merekodkan interaksi yang disahkan secara masa nyata di setiap saluran. Penglibatan ini boleh mengalir terus ke dalam platform IDE, mewujudkan set data yang sedia untuk pematuhan bagi laporan penaja, segmentasi audiens, analisis atribusi dan pengewangan selepas acara.

Pertarungan kejuaraan terkini yang berafiliasi dengan WBC telah menunjukkan capaian global yang luar biasa, termasuk laporan yang menyatakan bahawa seramai 41 juta orang menonton acara Canelo Álvarez menentang Terence Crawford2. Skala ini menawarkan kepada Datavault persekitaran operasi yang luas untuk merekodkan penglibatan audiens yang disahkan dalam salah satu ekosistem acara langsung terbesar di dunia.

Apabila acara WBC bertambah sepanjang tahun, set data yang terhasil boleh membentuk aset berskala dan tahan lama yang boleh dikomersialkan merentasi kitaran penajaan berulang. Jenama memperoleh keupayaan menilai prestasi dengan lebih tepat. Pemegang hak menerima laporan yang disahkan. Teknologi Datavault menyokong keseluruhan kitar hayat penciptaan data ini, pengesahan, penilaian dan pelaksanaan.

Pengewangan Kandungan WBC melalui Penyelesaian Datavault AI

Platform ADIO® dan IDE Datavault menukar penyertaan peminat — seperti pencetus senyap dikuasakan oleh ADIO3, pengaktifan berasaskan QR, interaksi penaja, penyertaan pertandingan dan pengesahan digital — kepada objek data yang disahkan, yang sering dikategorikan sebagai aset dunia sebenar (RWA). Objek data yang disahkan ini, yang merangkumi data daripada acara lalu, semasa, dan akan datang, membawa nilai komersial yang boleh diukur kerana ia menyediakan penaja dan pemegang hak dengan atribusi yang tepat, pelaporan yang jitu serta metrik penglibatan yang telus.

Untuk menggambarkan cara ini diterjemahkan kepada pengewangan di peringkat acara, bayangkan satu pertarungan kejuaraan yang mencapai 40 juta penonton. Jika hanya 10 peratus terlibat melalui nada tidak dapat didengar ADIO, disokong oleh tangkapan berasaskan QR, hasilnya adalah kira‑kira 4 juta interaksi yang disahkan. Dengan penglibatan peminat sukan yang disahkan lazimnya bernilai dalam julat satu hingga dua angka dolar bagi setiap transaksi, menurut penanda aras industri⁴, satu acara premium berpotensi menjana set data bernilai jutaan dolar yang terus memberikan nilai merentasi kempen masa depan.

Datavault AI juga telah memperlihatkan keberkesanan penglibatan yang disahkan dalam pelaksanaan dunia sebenar sebelum ini². Walaupun pelaksanaan dan penglibatan lalu tidak menjamin hasil masa depan, ia menonjolkan cara interaksi yang disahkan dan disengajakan boleh berkembang apabila penglibatan direkodkan dalam masa nyata. Jejak global WBC memperkukuh kesan tersebut, mewujudkan persekitaran di mana kadar penyertaan konservatif pun boleh berkembang menjadi hasil yang bermakna dan berulang.

Ulasan Pengurusan

“Kami teruja untuk mengintegrasikan inovasi teknologi berfikiran ke hadapan Datavault ke dalam acara kejuaraan WBC,” kata Mauricio Sulaimán, Presiden WBC. “Kerjasama ini mengukuhkan cara kami mencapai, memahami dan melibatkan audiens global, sekali gus mewujudkan nilai baharu untuk peminat, peninju serta rakan komersial kami. Kami sentiasa mencari jalan untuk meningkatkan martabat sukan ini, dan keupayaan baharu ini membuka peluang kepada tahap baharu hubungan serta impak yang lebih mendalam.”

Ketua Pegawai Eksekutif Datavault, Nathaniel Bradley, menyatakan: “Jejak global WBC menjadikannya rakan kongsi yang berkuasa untuk platform ADIO dan Information Data Exchange kami. Kami teruja untuk menyampaikan teknologi yang memperkukuh integriti data, meningkatkan pelaporan secara masa nyata dan memperluas nilai komersial yang boleh diwujudkan daripada penglibatan peminat yang disahkan.”

“Perjanjian ini membolehkan Datavault memperlihatkan dan pada masa yang sama mengewangkan teknologi berpatennya dalam persekitaran sukan yang diedarkan secara global. Kerjasama dengan WBC sejajar dengan misi teras Datavault: menukar penyertaan audiens kepada aset data berintegriti tinggi dengan nilai komersial yang boleh diukur,” tambah Nate. “Apabila permintaan terhadap penglibatan yang disahkan semakin meningkat dalam industri sukan dan hiburan, kami percaya kerjasama seperti ini akan berkembang dan menjadi contoh industri.”

Perihal World Boxing Council (WBC)

World Boxing Council (WBC) ialah badan pengiktirafan paling dikenali dan berpengaruh dalam arena tinju profesional, yang mentadbir serta menyelia pertarungan kejuaraan dunia dan serantau di lebih daripada 170 negara. Ditubuhkan pada tahun 1963, WBC telah memainkan peranan penting dalam membentuk sukan moden, dengan menetapkan piawaian global bagi keselamatan peninju, integriti pertandingan, pengadilan dan peraturan acara.

WBC mengiktiraf banyak acara kejuaraan utama dunia dan mempunyai hubungan jangka panjang dengan penganjur terkemuka, rangkaian, suruhanjaya serta organisasi sukan antarabangsa. Di bawah kepimpinan Presiden Mauricio Sulaimán, WBC terus memajukan misinya untuk meningkatkan martabat sukan ini dengan merangkul inovasi, memperluas penglibatan peminat di peringkat global dan memupuk program yang menyokong peninju, komuniti serta ekosistem tinju di seluruh dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari www.wbcboxing.com.

Perihal Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) menerajui pengalaman data dipacu oleh AI, penilaian dan pengewangan aset dalam ekosistem Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. The Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, PA. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” (dalam maksud Private Securities Litigation Reform Act 1995, seperti yang dipinda, dan undang‑undang sekuriti lain yang berkaitan) berhubung dengan Datavault AI Inc. (“Datavault AI” atau “Syarikat”). Kenyataan pandang ke hadapan adalah berdasarkan jangkaan, anggaran, ramalan dan unjuran semasa serta kepercayaan dan andaian pihak pengurusan. Kenyataan pandang ke hadapan lazimnya dikenal pasti melalui penggunaan istilah seperti “mungkin,” “boleh jadi,” “akan,” “hendaklah,” “sepatutnya,” “menjangka,” “merancang,” “mengantisipasi,” “mampu,” “berhasrat,” “mempercayai,” “menganggarkan,” “meramalkan,” “berpotensi,” “meneruskan,” atau istilah seumpamanya, walaupun ketiadaan perkataan ini tidak bermaksud sesuatu kenyataan itu bukan kenyataan pandang ke hadapan.

Kenyataan pandang ke hadapan dalam siaran akhbar ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada: kenyataan mengenai manfaat yang dijangka daripada Perjanjian SaaS dengan World Boxing Council (“WBC”); pelaksanaan yang dijangka bagi teknologi pencetus senyap ADIO dan platform Information Data Exchange (“IDE”) syarikat pada acara WBC yang akan datang; jangkaan mengenai tahap penglibatan, kadar penukaran, jumlah tangkapan data dan peluang pengewangan; potensi penjanaan hasil yang berkaitan dengan interaksi audiens yang disahkan; kebolehskalaan platform Datavault AI merentasi harta sukan global, acara hiburan, atau persekitaran penyiaran; potensi pengelasan set data yang dijana daripada acara sebagai aset dunia sebenar (RWA); serta rancangan lebih luas Datavault AI untuk mengkomersialkan, mengembangkan atau mempertingkatkan penawaran teknologinya.

Kenyataan pandang ke hadapan ini secara asasnya tidak pasti dan melibatkan risiko, andaian serta faktor yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau diimplikasikan oleh kenyataan tersebut. Faktor penting yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material termasuk, tetapi tidak terhad kepada: perubahan dalam permintaan pasaran terhadap teknologi penglibatan digital; prestasi, masa, atau kejayaan pelaksanaan ADIO dan IDE pada acara WBC; keupayaan penaja, penyiar, dan rakan kongsi untuk menerima pakai atau mengintegrasikan penyelesaian Datavault AI; variasi dalam tahap penyertaan audiens, kadar penukaran, atau tingkah laku penglibatan; pertimbangan kawal selia berkaitan privasi data, pengelasan aset digital, atau operasi antarabangsa; risiko berkaitan pembangunan teknologi, interoperabiliti, keselamatan siber, atau prestasi sistem; perubahan dalam keadaan ekonomi atau pasaran yang memberi kesan kepada pengiklanan, penajaan, atau hasil berasaskan media; serta risiko lain yang dihuraikan dalam pemfailan Syarikat dengan U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), termasuk Laporan Tahunan pada Borang 10-K bagi tahun berakhir 31 Disember 2024, dan laporan lain yang difailkan dengan SEC dari masa ke semasa, yang semuanya boleh didapati di laman web SEC di www.sec.gov.

Para pembaca diingatkan agar tidak meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan ini, yang hanya merujuk kepada tarikh siaran akhbar ini. Datavault AI tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini, menyemak semula, atau menjelaskan mana‑mana kenyataan pandang ke hadapan bagi mencerminkan peristiwa, keadaan, atau maklumat baharu selepas tarikh siaran ini, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang‑undang yang berkenaan. Datavault AI mungkin tidak mencapai rancangan, hasrat, atau jangkaan yang didedahkan dalam kenyataan pandang ke hadapan, dan tiada kenyataan pandang ke hadapan harus ditafsirkan sebagai jaminan prestasi masa depan.

Rujukan

¹ World Boxing Council (WBC): https://wbcboxing.com

2 Reported viewership for Álvarez vs. Crawford: https://www.espn.com/boxing/story/_/id/46274888/terence-crawford-win-vs-canelo-alvarez-drew-41-million-viewers-netflix-says

3 Datavault AI – ADIO® & IDE platform information: https://datavault.ai

⁴ Industry benchmarks on authenticated sports-fan engagement value: https://www.sponsorunited.com / https://www.sportsbusinessjournal.com

Pertanyaan Media

marketing@dvlt.ai

Hubungan Pelabur

800.491.9665

investors@datavaultsite.com

Hubungan Korporat:

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Pejabat

Editor@InvestorBrandNetwork.com