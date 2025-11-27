Datavault AI ลงนามข้อตกลงกับสภามวยโลก เปิดโอกาสสร้างรายได้จากกิจกรรมระดับโลกในวงกว้าง

- ข้อตกลงการให้สิทธิ์ใช้งานแบบต่อเนื่องของบริษัทช่วยเพิ่มการสร้างรายได้จาก ADIO® และ Data Vault® ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จดสิทธิบัตรของ Datavault โดยใช้เนื้อหากีฬาและความบันเทิงของ WBC
- ความร่วมมือนี้สร้างช่องทางรายได้จากหลายกิจกรรมที่สามารถขยายต่อได้ โดยขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมที่ผ่านการตรวจยืนยันความถูกต้อง
- กิจกรรมของ WBC เผยแพร่ไปยังกว่า 170 ประเทศ
ฟิลาเดลเฟีย, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ผ่าน IBN -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ("Datavault" หรือ "บริษัท") ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสร้างรายได้จากข้อมูล การตรวจรับรองข้อมูลประจำตัว และการมีส่วนร่วมในรูปแบบดิจิทัล ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงกับสภามวยโลก (WBC)¹ ข้อตกลงการให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ครั้งนี้จะนำเทคโนโลยี ADIO® ซึ่งเป็นนวัตกรรมการมีส่วนร่วมด้วยคลื่นเสียงที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Datavault รวมถึง DataVault®, VerifyU™ และแพลตฟอร์ม Information Data Exchange (IDE)² ไปใช้ในกิจกรรมชิงแชมป์ของ WBC ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปี 2025 และ 2026
WBC เป็นองค์กรที่ให้การรับรองการแข่งขันมวยรายการสำคัญซึ่งเผยแพร่ไปยังกว่า 170 ประเทศ ผ่านพันธมิตรด้านการออกอากาศและสตรีมมิ่ง¹ และยังเป็นหนึ่งในองค์กรกำกับดูแลที่ได้รับการยอมรับและทรงอิทธิพลที่สุดในวงการมวยอาชีพ WBC ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางกีฬาสมัยใหม่ โดยได้วางมาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัยของนักมวย ความเป็นธรรมของการแข่งขัน การตัดสิน และการกำกับดูแลการแข่งขัน แชมป์ระดับตำนานของ WBC ได้แก่ Muhammad Ali, Mike Tyson, Julio Cesar Chavez, Oscar de La Hoya, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather และ Manny Pacquiao รวมถึงนักมวยชื่อดังอีกหลายคน
Datavault และ WBC จะร่วมแบ่งรายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการเปิดใช้งาน ADIO® และ IDE ในสัดส่วน 50/50
การเข้าถึงระดับโลกของ WBC
การแข่งขันชิงแชมป์รายการใหญ่ของ WBC ถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ เครือข่ายสตรีมมิ่ง แพลตฟอร์มสื่อสังคม และในสถานที่จัดการแข่งขัน ซึ่งช่วยให้ Datavault สามารถเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมที่ผ่านการตรวจยืนยันตามเวลาจริงจากทุกช่องทาง ข้อมูลการมีส่วนร่วมเหล่านี้สามารถส่งเข้าสู่แพลตฟอร์ม IDE ได้โดยตรง เพื่อสร้างชุดข้อมูลที่พร้อมต่อการตรวจสอบตามข้อกำหนด สำหรับการรายงานของผู้สนับสนุน การแบ่งกลุ่มผู้ชม การวิเคราะห์การกำหนดคุณลักษณะ และการสร้างรายได้หลังจบกิจกรรม
การแข่งขันชิงแชมป์ที่เกี่ยวข้องกับ WBC ล่าสุด แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงในระดับโลกที่โดดเด่น รวมถึงการรายงานว่ามีผู้ชมถึง 41 ล้านคนจากการแข่งขันระหว่าง Canelo Álvarez กับ Terence Crawford2 ขนาดของการเข้าถึงในระดับนี้เปิดโอกาสให้ Datavault ดำเนินการได้ในสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่ เพื่อเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ชมที่ผ่านการตรวจยืนยันกับหนึ่งในระบบกิจกรรมถ่ายทอดสดที่ใหญ่ที่สุดของโลก
เมื่อกิจกรรมของ WBC เพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี ชุดข้อมูลที่ได้จะพัฒนาเป็นสินทรัพย์ที่ขยายต่อได้และมีความยั่งยืน ซึ่งสามารถนำไปสร้างรายได้ต่อเนื่องผ่านรอบการสนับสนุนต่าง ๆ ได้ แบรนด์ต่าง ๆ สามารถประเมินประสิทธิภาพได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ผู้ถือสิทธิ์ได้รับรายงานที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เทคโนโลยีของ Datavault สนับสนุนกระบวนการทั้งหมดของการสร้างข้อมูล การยืนยันความถูกต้อง การประเมินมูลค่า และการนำข้อมูลไปใช้งาน
การสร้างรายได้จากเนื้อหาของ WBC ด้วยโซลูชันของ Datavault AI
แพลตฟอร์ม ADIO® และ IDE ของ Datavault แปลงการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬา — เช่น การใช้งานทริกเกอร์แบบไร้เสียงที่ขับเคลื่อนด้วย ADIO3 การเปิดใช้งานผ่าน QR การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน การเข้าร่วมการแข่งขัน และการยืนยันในรูปแบบดิจิทัล — ให้กลายเป็นวัตถุข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งมักจัดอยู่ในประเภทสินทรัพย์ในโลกจริง (RWAs) วัตถุข้อมูลที่ผ่านการตรวจยืนยันเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากกิจกรรมในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ที่สามารถวัดได้ เนื่องจากช่วยให้ผู้สนับสนุนและผู้ถือสิทธิ์สามารถระบุแหล่งที่มาได้อย่างแม่นยำ จัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง และเข้าถึงข้อมูลเชิงสถิติของการมีส่วนร่วมได้อย่างโปร่งใส
เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางการสร้างรายได้ในระดับกิจกรรม ลองพิจารณาการแข่งขันชิงแชมป์ที่เข้าถึงผู้ชม 40 ล้านคน หากมีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ที่มีส่วนร่วมผ่านสัญญาณเสียงที่ไม่สามารถได้ยินด้วย ADIO ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยการเก็บข้อมูลจากรหัส QR ผลลัพธ์จะเท่ากับการมีส่วนร่วมที่ผ่านการตรวจยืนยันประมาณ 4 ล้านครั้ง โดยทั่วไป การมีส่วนร่วมของแฟนกีฬาที่ผ่านการตรวจยืนยันจะมีมูลค่าอยู่ในช่วงหลักหน่วยถึงหลักสิบดอลลาร์ต่อรายการ ตามเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรม⁴ ซึ่งหมายความว่าเพียงกิจกรรมพรีเมียมหนึ่งรายการก็มีศักยภาพที่จะสร้างชุดข้อมูลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่ยังคงสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปในแคมเปญในอนาคต
Datavault AI ยังได้แสดงให้เห็นถึงพลังของการมีส่วนร่วมที่ผ่านการตรวจยืนยันในการใช้งานจริงที่ผ่านมา² แม้ว่าการใช้งานและการมีส่วนร่วมในอดีตจะไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าการโต้ตอบที่ได้รับการตรวจสอบและเกิดขึ้นโดยเจตนา สามารถขยายผลได้อย่างไรเมื่อเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมตามเวลาจริง การดำเนินงานในระดับโลกของ WBC ช่วยขยายผลของสิ่งนั้น สร้างสภาพแวดล้อมที่แม้อัตราการมีส่วนร่วมในระดับต่ำก็สามารถต่อยอดเป็นรายได้ที่มีนัยสำคัญและเกิดขึ้นซ้ำได้
ความคิดเห็นจากฝ่ายบริหาร
"เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมของ Datavault ซึ่งมีแนวคิดล้ำสมัยมาใช้ในกิจกรรมชิงแชมป์ของ WBC" Mauricio Sulaimán ประธาน WBC กล่าว "ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการเข้าถึง ทำความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมทั่วโลกของเรา พร้อมทั้งสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่แฟนกีฬา นักมวย และพันธมิตรทางการค้าของเรา เรามุ่งมั่นเสมอในการยกระดับวงการกีฬา และความสามารถใหม่เหล่านี้ได้เปิดประตูการเชื่อมโยงและผลกระทบในระดับใหม่โดยสิ้นเชิง"
Nathaniel Bradley ประธานกรรมการบริหารของ Datavault กล่าวว่า "การมีฐานการดำเนินงานทั่วโลกของ WBC ทำให้ WBC เป็นพันธมิตรที่ทรงพลังสำหรับแพลตฟอร์ม ADIO และ Information Data Exchange ของเรา เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ส่งมอบเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมความถูกต้องของข้อมูล ปรับปรุงการรายงานตามเวลาจริง และขยายมูลค่าเชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างขึ้นจากการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ที่ผ่านการตรวจยืนยัน"
"ข้อตกลงนี้เปิดโอกาสให้ Datavault แสดงศักยภาพของเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของเรา และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือสามารถสร้างรายได้จากเทคโนโลยีดังกล่าวภายในสภาพแวดล้อมของวงการกีฬาที่มีการเผยแพร่ในระดับโลก ความร่วมมือกับ WBC สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ Datavault ในการเปลี่ยนการมีส่วนร่วมของผู้ชมให้กลายเป็นสินทรัพย์ข้อมูลที่มีความถูกต้องสูงและมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ที่วัดได้" Nate กล่าวเสริม "เมื่อความต้องการในการมีส่วนร่วมที่ผ่านการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมกีฬาและความบันเทิง เราเชื่อว่าความร่วมมือในลักษณะนี้จะขยายผลและเป็นแบบอย่างให้แก่อุตสาหกรรม"
เกี่ยวกับสภามวยโลก (WBC)
สภามวยโลก (WBC) เป็นองค์กรกำกับดูแลที่ได้รับการยอมรับและทรงอิทธิพลมากที่สุดในวงการมวยอาชีพ โดยทำหน้าที่กำกับและดูแลการแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลกและระดับภูมิภาคในกว่า 170 ประเทศ WBC ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางกีฬาสมัยใหม่ โดยได้วางมาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัยของนักมวย ความเป็นธรรมของการแข่งขัน การตัดสิน และการกำกับดูแลการแข่งขัน
WBC ให้การรับรองการแข่งขันชิงแชมป์ระดับแนวหน้าของโลกหลายรายการ และมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับผู้จัดการแข่งขันชั้นนำ เครือข่าย คณะกรรมาธิการ และองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ ภายใต้การนำของประธาน Mauricio Sulaimán นั้น WBC ยังคงเดินหน้าตามพันธกิจในการยกระดับกีฬา ด้วยการยอมรับนวัตกรรม ขยายการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬาทั่วโลก และส่งเสริมโครงการที่สนับสนุนนักมวย ชุมชน และระบบนิเวศของกีฬามวยในระดับโลก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.wbcboxing.com
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำด้านประสบการณ์งานข้อมูลด้วย AI การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ในสภาพแวดล้อม Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม โดยมาพร้อม IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า" (ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท Datavault AI Inc. ("Datavault AI" หรือ "บริษัท") ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอ้างอิงจากความคาดหวัง การประมาณการ การคาดการณ์ และการประเมินในปัจจุบัน รวมถึงความเชื่อและสมมติฐานของฝ่ายบริหาร ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตมักระบุได้จากการใช้ถ้อยคำ เช่น "อาจ" "อาจจะ" "จะ" "จะต้อง" "ควร" "คาดว่า" "วางแผน" "คาดการณ์" "สามารถ" "ตั้งใจ" "เชื่อ" "ประเมิน" "ทำนาย" "ศักยภาพ" "ดำเนินต่อ" หรือถ้อยคำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ การไม่มีถ้อยคำเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าข้อความนั้นไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อตกลงซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS Agreement) กับสภามวยโลก ("WBC"), การคาดการณ์การนำเทคโนโลยี ADIO แบบกระตุ้นไร้เสียง และแพลตฟอร์ม Information Data Exchange (IDE) ของบริษัทไปใช้งานในกิจกรรมของ WBC ที่จะมีขึ้น, ความคาดหวังเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม อัตราการเปลี่ยนเป็นผู้ใช้งาน ปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บ และโอกาสในการสร้างรายได้, การสร้างรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้ชมที่ผ่านการตรวจยืนยัน, ความสามารถในการขยายการใช้งานแพลตฟอร์มของ Datavault AI ไปยังทรัพย์สินด้านกีฬาระดับโลก กิจกรรมด้านความบันเทิง หรือสภาพแวดล้อมการออกอากาศ, การจำแนกชุดข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมว่าเป็นสินทรัพย์ในโลกจริง (RWAs) และแผนการในภาพรวมของ Datavault AI ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ขยายขอบเขต หรือพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้มีความไม่แน่นอนโดยพื้นฐาน และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง สมมติฐาน และปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญจากสิ่งที่ระบุหรือสื่อไว้ในข้อความดังกล่าว ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ในตลาดต่อเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมแบบดิจิทัล, ประสิทธิภาพ ระยะเวลา หรือความสำเร็จของการใช้งาน ADIO และ IDE ในกิจกรรมของ WBC, ความสามารถของผู้สนับสนุน ผู้แพร่ภาพ และพันธมิตรในการนำโซลูชันของ Datavault AI ไปใช้หรือบูรณาการ, ความแตกต่างในระดับการมีส่วนร่วมของผู้ชม อัตราการเปลี่ยนเป็นผู้ใช้งาน หรือพฤติกรรมการมีส่วนร่วม, ประเด็นด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การจำแนกประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการดำเนินงานระหว่างประเทศ, ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ความมั่นคงทางไซเบอร์ หรือประสิทธิภาพของระบบ, การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจหรือสภาวะตลาดที่มีผลต่อรายได้จากการโฆษณา การสนับสนุน หรือสื่อ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในเอกสารที่บริษัทได้ยื่นต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ("SEC") รวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024 และรายงานอื่น ๆ ที่ยื่นต่อ SEC เป็นระยะ ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov
ผู้อ่านควรใช้ความระมัดระวังในการให้ความเชื่อถือกับข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ ซึ่งกล่าวถึงเฉพาะข้อมูลตามวันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น Datavault AI ไม่มีพันธะในการปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจงข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ เพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่เผยแพร่ข่าวฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น Datavault AI อาจไม่สามารถบรรลุแผน ความตั้งใจ หรือความคาดหวังที่เปิดเผยไว้ในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต และข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต
