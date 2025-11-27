Datavault AI 与世界拳击理事会签署协议，释放全球赛事驱动型规模化变现能力

公司通过与世界拳击理事会 (WBC) 在体育和娱乐内容上的持续授权合作，进一步实现其 ADIO® 和 Data Vault® 专利技术的变现

此次合作构建了可扩展的、多赛事收入通道，其核心驱动力来自可验证的用户互动

世界拳击理事会赛事覆盖全球 170 多个国家和地区





费城, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN 发布 -- 数据货币化、认证和数字互动技术领域的领导者 Datavault AI Inc.（Nasdaq: DVLT，下称“Datavault”或“公司”）今日宣布，已与世界拳击理事会（World Boxing Council, WBC）¹正式达成协议。 该软件许可协议将 Datavault 的专利 ADIO® 超声波互动技术、DataVault®、VerifyU™ 及Information Data Exchange (IDE)² 引入 WBC 锦标赛事，覆盖 2025 年剩余时间及 2026 年全年。

世界拳击理事会 (WBC)通过广播和流媒体合作伙伴¹在 170 多个国家和地区主办重大拳击赛事，是职业拳击领域最具认可度和影响力的监管机构之一。 WBC 成立于 1963 年，在塑造现代体育的进程中发挥了核心作用，为拳击手的安全、比赛公正性、裁判执法和赛事监管设立了全球标准。 WBC 最伟大的冠军包括 Muhammad Ali、Mike Tyson、Julio Cesar Chavez、Oscar de La Hoya、Sugar Ray Leonard、Floyd Mayweather 和 Manny Pacquiao 等人。

Datavault 和 WBC 将按 50/50 比例共享通过 ADIO® 和 IDE 技术激活所产生的活动驱动收入。

WBC 的全球影响力

WBC 重大冠军赛通过广播电视、流媒体网络、社交平台和现场环境进行转播，使 Datavault 能够在各个渠道上实时捕捉经过验证的互动。 这些互动可以直接流入 IDE 平台，生成符合合规要求的数据集，用于赞助商报告、受众细分、归因分析以及赛后变现。

最近，WBC 附属的冠军赛展示了非凡的全球影响力，据报道，其中 Canelo Álvarez 与 Terence Crawford 的比赛吸引了约 4100 万观众2。 这种规模为 Datavault 提供了广阔的运营环境，使其能够在全球最大现场赛事生态系统之一中捕捉经验证的受众互动。

随着 WBC 赛事在一年中不断累积，所产生的数据集可形成可扩展、持久的资产，并能在周期性的赞助活动中实现商业化。 品牌能够更精确地评估表现。 权利持有人可获得经验证的报告。 Datavault 的技术支持数据创建、验证、评估和部署的全生命周期。

通过 Datavault AI 解决方案实现 WBC 内容的变现

Datavault 的 ADIO® 和 IDE 平台将粉丝参与（如 ADIO 支持的静默触发3、二维码激活、赞助商互动、比赛报名和数字确认）转化为经验证的数据对象，这些对象通常被视为真实世界资产 (RWA)。 这些经认证的数据对象（包括来自过去、现在和未来赛事的数据）具有可衡量的商业价值，因为它们为赞助商和权利持有人提供精准的归因、准确的报告和透明的绩效评估指标。

为说明这一模式如何实现赛事级别的变现，假设一场冠军赛吸引了 4000 万观众。 如果只有 10% 的观众通过 ADIO 不可听声波参与互动，并结合二维码采集，最终将产生约 400 万次经认证的互动。 根据行业基准⁴，经过认证的体育迷互动每次交易的价值通常在个位数到两位数美元之间。因此，一场优质赛事有望产生成本数百万美元级的数据集，并在未来的活动中持续创造价值。

Datavault AI 也已在之前的实际部署中证明了认证互动的强大能力²。 虽然过去的部署和互动不能保证未来的结果，但它们突显了经验证的、具有目的性的互动如何在实时捕捉后实现规模化。 WBC 的全球影响力进一步放大了这一效应，创造了一个环境，使得即便是保守的参与率也能积累转化为有意义且可持续的收入。

管理层评论

“我们很高兴将 Datavault 的前瞻性技术创新融入 WBC 锦标赛中，”WBC 总裁 Mauricio Sulaimán 表示, “此次合作加强了我们触达、理解和吸引全球受众的方式，为粉丝、拳手和商业合作伙伴创造了全新的价值。 我们始终在寻找提升这项运动的新方法，而这些新功能将开启全新的连接模式，并带来深远的影响。”

Datavault 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示：“WBC 的全球影响力使其成为我们 ADIO 和 Information Data Exchange 平台的理想合作伙伴。 我们很高兴能够交付强化数据完整性、改进实时报告，并扩大经验证粉丝互动所创造的商业价值的技术。”

Nate补充道：“这项协议使 Datavault 能够在全球分布式体育环境中展示我们的专利技术，并同样重要的是实现其商业化。 WBC的合作符合Datavault的核心使命：将观众参与转化为具有可衡量商业价值的高完整性数据资产。 随着体育和娱乐行业对经验证互动的需求持续加速，我们相信这样的合作关系将产生叠加效应，并成为行业示范。”

关于世界拳击理事会 (WBC)

世界拳击理事会 (WBC) 是职业拳击界最受认可、最具影响力的认证机构之一，负责监管和管理 170 多个国家的世界和地区锦标赛。 WBC 成立于 1963 年，在塑造现代体育的进程中发挥了核心作用，为拳击手的安全、比赛公正性、裁判执法和赛事监管设立了全球标准。

WBC 认可并主办众多世界顶级锦标赛，并与领先的推广公司、电视网络、委员会及国际体育组织保持着长期合作关系。 在主席 Mauricio Sulaimán 的领导下，WBC 不断推进提升拳击运动的使命，通过拥抱创新、扩大全球粉丝互动，并推动支持拳击手、社区及全球拳击生态系统的相关项目。

如要了解更多信息，请访问www.wbcboxing.com。

关于Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 在 Web 3.0 环境中引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与货币化。 公司基于云端的平台由声学科学部和数据科学部协同驱动，提供全面解决方案。 Datavault AI的声学科学部拥有WiSA®、ADIO®和Sumerian®的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部依托Web 3.0技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，服务领域涵盖体育与娱乐的HPC软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等。 Information Data Exchange® (IDE)通过将现实世界中的物理对象安全绑定到不可篡改的元数据对象，实现数字孪生创建和姓名、肖像与形象权(NIL)授权，推动诚信且负责任的AI发展。 Datavault AI的技术套件支持完全定制，涵盖AI与机器学习(ML)自动化、第三方集成、详尽的数据与分析、营销自动化以及广告监测等功能。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解关于Datavault AI的更多信息，请访问 www.dvlt.ai。

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关 Datavault AI Inc.（简称“Datavault AI”或“公司”）的“前瞻性声明”（符合 1995 年《私人证券诉讼改革法案》（经修订）及其他适用证券法的定义）。 前瞻性陈述是基于当前的预期、估计、预测和展望，以及管理层的信念和假设。 前瞻性陈述通常可通过使用“可能”、“可以”、“将”、“应当”、“预期”、“计划”、“预计”、“意图”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等术语加以识别，但即使未出现上述词语，也并不表示该陈述不构成前瞻性陈述。

本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于：关于与世界拳击理事会 (WBC) 签订的 SaaS 协议预期收益的陈述；关于公司 ADIO 静默触发技术和 Information Data Exchange (IDE) 平台在即将举行的 WBC 赛事中的部署预期；关于参与度、转化率、数据采集量及货币化机会的预期；经由身份验证的观众互动所带来的潜在收入；Datavault AI 平台在全球体育赛事、娱乐活动及广播环境中的可扩展性；将赛事数据集归类为现实世界资产 (RWA) 的可能性；以及 Datavault AI 更广泛的商业化、产品增强或技术改进计划。

这些前瞻性陈述本身具有不确定性，且涉及风险、假设和因素，这些因素可能导致实际结果与此类陈述所明示或暗示的结果存在重大差异。 可能导致实际结果与预期结果存在重大差异的重要因素包括但不限于：数字互动技术市场需求的变化；ADIO 和 IDE 在 WBC 赛事中的部署表现、时间安排或成功程度；赞助商、广播公司和合作伙伴采用或整合 Datavault AI 解决方案的能力；观众参与度水平、转化率或互动行为的变化；数据隐私、数字资产分类或跨境运营相关的监管考量；与技术发展、互操作性、网络安全或系统性能相关的风险；影响广告、赞助或媒体收入的经济或市场状况的变化；以及公司向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中描述的其他风险，包括截至2024年12月31日年度的 Form 10-K 年度报告，以及公司向SEC提交的其他报告，所有这些文件均可在 SEC 网站 www.sec.gov查阅。

读者请注意，不得过分依赖这些前瞻性陈述，相关陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况。 除适用法律要求外，Datavault AI 不承担任何义务对任何前瞻性陈述进行更新、修订或澄清，以反映本新闻稿发布之后发生的事件、情形或新信息。 Datavault AI 可能无法实现其前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，任何前瞻性陈述均不应被视为对未来业绩的保证。

