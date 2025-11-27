Datavault AI 與 World Boxing Council 簽訂協議，開創全球規模化賽事驅動盈利模式

此項定期授權合作，結合 WBC 體育與娛樂內容，進一步將 Datavault 的 ADIO® 及 Data Vault® 專利技術轉化為實際盈利

是次合作建立可擴展的多元賽事收益渠道，以認證的互動來激發商業價值

WBC 賽事於全球超過 170 個國家/地區播放





費城, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 -- 在數據盈利化、憑證認證及數碼互動技術方面引領在前的 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT)（「Datavault」或「公司」）今天宣佈已與 World Boxing Council (WBC)¹ 簽訂協議。 透過此軟件授權合作，Datavault 的專利 ADIO® 超聲波互動技術、DataVault®、VerifyU™ 及 Information Data Exchange (IDE) 平台² 將應用於 WBC 冠軍系列賽事，橫跨 2025 年剩餘時間至 2026 年全年。

WBC 監管的主要拳擊賽事透過廣播及串流合作夥伴¹ 於超過 170 個國家/地區播放，是職業拳擊界中其中一個最具認受性及影響力的監管機構。 自 1963 年成立以來，WBC 一直在推動現代拳擊運動發展中發揮關鍵作用，並為拳手安全、賽事誠信、裁判執法及賽事規管訂立全球標準。 WBC 的傳奇冠軍人物眾多，包括 Muhammad Ali、Mike Tyson、Julio Cesar Chavez、Oscar de La Hoya、Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather 及 Manny Pacquiao 等拳壇巨星。

Datavault 及 WBC 將按五五平分原則，共享透過 ADIO® 及 IDE 技術應用所產生的賽事驅動收入。

WBC 的全球影響力

WBC 主要冠軍賽覆蓋廣播電視、串流網絡、社交平台及現場場館，讓 Datavault 得以即時捕捉每個渠道的認證互動。 此等互動數據可直接流入 IDE 平台，生成合規的數據集，用於贊助商報告、受眾細分、歸因分析及賽後盈利化。

近來與 WBC 相關的冠軍賽展現極強的全球影響力，其中 Canelo Álvarez 對 Terence Crawford 的賽事據報吸引了 4,100 萬觀眾2。 此等規模為 Datavault 創造龐大的操作空間，於全球其大一個最大型現場賽事生態系統內捕捉驗證觀眾互動數據。

隨著 WBC 賽事於整年間不斷累積，相關數據集將形成可擴展的持久資產，並可在循環贊助週期中實現商業化應用。 品牌商得以更精準地評估表現。 權利持有方獲得經驗證的數據報告。 Datavault 的技術支援整個數據生命周期，包括創建、認證、估值及部署。

透過 Datavault AI 解決方案創造 WBC 內容盈利

Datavault 的 ADIO® 及 IDE 平台將粉絲參與度，例如 ADIO 驅動的無聲觸發3、QR 碼啟動、贊助商互動、比賽參與及數碼確認，轉化為經驗證的數據對象，通常歸類為現實世界資產 (RWA)。 此等認證數據對象包括過去、現在及未來賽事的數據，能為贊助商及版權方提供精準歸因、準確報告及透明互動度指標，因此具備可衡量的商業價值。

若要具體說明這種賽事盈利化機制，可設想一場觸及 4,000 萬名觀眾的冠軍爭霸戰。 即使只有 10% 觀眾透過 ADIO 無聲音頻參與，再配合 QR 碼捕捉技術，仍可造就大約 400 萬次的認證互動。 根據行業基準⁴，經認證的體育粉絲互動每筆交易通常落在個位數至雙位數美元範圍，一場頂級賽事有望產生價值多達數百萬美元的數據集，並在未來宣傳活動中持續創造源源不絕的價值。

在以往的真實部署中，Datavault AI 同樣展現出認證互動的威力²。 縱然過往的部署及互動不能保證未來成效，但充分說明當即時捕捉互動度時，經驗證的意向互動如何能夠實現大規模增長。 WBC 的全球版圖進一步增強此效應，創造出即使參與率不高，亦能累積成意義重大且可重複收入的環境。

管理層評論

WBC 總裁 Mauricio Sulaimán 表示：「我們很興奮能將 Datavault 的前瞻技術創新融入 WBC 冠軍賽之中。 是次合作使我們能夠加強觸及、理解和連繫全球觀眾，為粉絲、拳手及商業夥伴創造嶄新價值。 我們不斷尋求推動拳擊運動發展的多元途徑，這些新能力將開創促進連繫和擴大影響力的全新境界。」

Datavault 行政總裁 Nathaniel Bradley 指出：「WBC 坐擁全球版圖，因而成為 ADIO 及 Information Data Exchange 平台的強大合作夥伴。 我們很高興能夠提供增強數據完整性、改善即時報告質素，並擴展從認證粉絲互動中創造商業價值的技術。」

Nate 進一步指出：「藉此合約，Datavault 能在全球分佈的體育環境中展示專利技術，同樣重要是實現專利技術盈利化。 與 WBC 合作，正正符合 Datavault 的核心使命：將觀眾參與轉化為具高完整性的數據資產，帶來可衡量的商業價值。 隨著驗證互動需求在體育與娛樂界急升，我們認為這類合作關係將不斷累積增加，並成為行內典範。」

關於 World Boxing Council (WBC)

World Boxing Council (WBC) 是職業拳擊界中最具認受性及影響力的監管機構，負責管理及監督遍及 170 多個國家/地區的世界及地區冠軍賽。 自 1963 年成立以來，WBC 一直在推動現代拳擊運動發展中發揮關鍵作用，並為拳手安全、賽事誠信、裁判執法及賽事規管訂立全球標準。

WBC 授權舉辦眾多世界一流冠軍賽冠軍賽，並與主要推廣機構、媒體網絡、委員會及國際體育機構具有長期合作關係。 在主席 Mauricio Sulaimán 的帶領下，WBC 透過擁抱創新、擴展全球粉絲互動，以及開展支援拳手、社區及全球拳擊生態系統的計劃，持續推進其提升拳擊運動的使命。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.wbcboxing.com。

關於 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於賓夕凡尼亞州費城。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai。

前瞻性陳述

本新聞稿載有關於 Datavault AI Inc.（「Datavault AI」或「公司」）的「前瞻性陳述」（依據《1995 年私人證券訴訟改革法案》（經修訂）及其他適用證券法律的涵義）。 前瞻性陳述乃基於當前預期、估算、預測及推測，以及管理層的信念與假設。 前瞻性陳述通常透過使用術語來識別，例如「可能」、「將會」、「應」、「預期」、「計劃」、「預料」、「能夠」、「打算」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「持續」或類似術語，但即使缺少這些詞彙亦不表示陳述不具前瞻性。

本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關與 World Boxing Council（「WBC」）簽訂 SaaS 協議所帶來預期效益的陳述；公司 ADIO 無聲觸發技術及 Information Data Exchange（「IDE」）平台於未來 WBC 賽事的預期部署；對互動度、轉化率、數據擷取量及盈利化機會的預期；與認證觀眾互動相關的潛在收益創造；Datavault AI 平台於全球體育項目、娛樂活動或廣播環境的可擴展性；賽事生成數據集被歸類為現實世界資產的可能性；以及 Datavault AI 將其技術產品商業化、擴展或提升的廣泛計劃。

這些前瞻性陳述本質上具有不確定性，並涉及可能導致實際結果與陳述內容或暗示產生重大差異的風險、假設及因素。 可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括但不限於：數碼互動技術市場需求的變化；ADIO 及 IDE 於 WBC 賽事部署的表現、時機或成功程度；贊助商、廣播機構及合作夥伴採納或整合 Datavault AI 解決方案的能力；觀眾參與度、轉化率或互動行為的波動；與數據私隱、數碼資產分類或國際營運相關的監管考慮因素；技術開發、互操作性、網絡安全或系統性能相關風險；影響廣告、贊助或媒體驅動收入的經濟或市場狀況變化；以及該公司向美國證券交易委員會（「SEC」）提交文件中所述的其他風險，包括其截至 2024 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格年度報告，以及不時向 SEC 提交的其他報告，所有文件均可在 SEC 網站 www.sec.gov 查閱。

切勿過度依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，該等陳述只反映截至本新聞稿發佈當日的狀況。 除適用法律另有規定外，Datavault AI 並無義務更新、修訂或澄清任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發布後發生的事件、情況或新資訊。 Datavault AI 可能無法實現其前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，且任何前瞻性陳述均不應被解讀為對未來表現的保證。

