DXCM 截止日期提醒：全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 DexCom, Inc. 投資者在對 DXCM 提出證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2024 年 7 月 26 日至 2025 年 9 月 17 日（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期」）期間購買了 DexCom, Inc. 證券 (NASDAQ: DXCM) 之人士注意，重要的首席原告截止日期為 2025 年 12 月 29 日。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 DexCom 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 DexCom 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=28133 或致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2025 年 12 月 29 日或之前向法院提出申請。 首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出重大虛假及／或誤導性陳述及／或未有披露：(1) DexCom 曾對 G6 及 G7 連續血糖監測（「CGM」）系統進行未經美國 Food and Drug Administration（「FDA」）授權的重大設計變更；(2) 上述設計變更導致 G6 及 G7 的可靠性低於先前版本，對依賴這些裝置獲取準確血糖讀數的用戶構成重大健康風險；(3) 因此，被告聲稱對 G7 的改進以及該設備的可靠性、準確性及功能性均被誇大；(4) 被告淡化經篡改的 G7 裝置所引發問題及健康風險的真實範圍及嚴重性；(5) 上述各項使 DexCom 面臨監管審查與執法行動升級的風險有所增加，以及承受重大的法律、聲譽和財務損害；以及 (6) 因此，被告的公開陳述在所有相關時間均存在重大虛假及／或誤導性。 訴訟稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 DexCom 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=28133 或致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。 在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。 您可自行選擇聘請律師， 也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。 投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

