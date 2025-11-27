La nouvelle œuvre d’art public à l’entrée Rive-Sud du pont Jacques-Cartier sera réalisée par l’artiste Karole Biron

LONGUEUIL, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) est heureuse d’annoncer la sélection de l’artiste Karole Biron qui réalisera la nouvelle œuvre d’art public qui ornera l’entrée Rive-Sud du pont Jacques-Cartier. L’installation de cette nouvelle sculpture est prévue en 2026 et marquera la dernière étape du réaménagement de ce secteur.

Rappelons que l’artiste a été choisie à la suite d’un appel de candidatures pancanadien et d’un appel de propositions lancés par PJCCI au cours de la dernière année. Un comité de sélection, formé d’experts en art public de la Ville de Montréal et de la Ville de Longueuil, de spécialistes en arts visuels et de deux représentants de PJCCI, a été mis en place pour évaluer les candidatures et les concepts proposés. La sélection finale de l’œuvre a été basée sur différents critères, notamment la pertinence et l’originalité de l’approche conceptuelle, la symbolique de l’œuvre, son intemporalité et son intégration harmonieuse au site.

De plus, bien que la conception relève de l’artiste, les résultats d’un sondage mené en septembre 2024 par PJCCI, invitant la population canadienne à se prononcer sur des éléments clés, devaient également être pris en compte dans la création de l’œuvre. Selon les résultats de ce sondage, le thème Histoire et héritage a été le plus populaire, et les valeurs Paix et Respect ont reçu le plus de votes. Des pratiques respectueuses de l’environnement devaient également être intégrées à la proposition en prévoyant l’inclusion de matériaux recyclés.

L’œuvre et son artiste

C’est donc l’œuvre intitulée Intersection qui sera installée à l’entrée Rive-Sud du pont Jacques-Cartier qui a été décrite ainsi par sa créatrice :

« L’œuvre est avant tout une rencontre. Ses piliers effilés et désaxés, symbolisent deux rives, deux mains ou deux corps solidement ancrés. À leur intersection, des triangles irréguliers ornés de croisillons forment une dentelle aérienne, semblant danser dans un jeu de rotations. Symbole d’union et d’harmonie, Intersection appelle à la contemplation et à un idéal de paix, soulignant le rôle du pont Jacques-Cartier comme trait d’union entre territoires et communautés. L’œuvre évoque à la fois force et finesse, diversité et unicité, affirmation et fragilité. Elle rappelle la valeur précieuse du respect de la vie et de l’environnement, de la mémoire et des savoir-faire.

Ouvrage emblématique, le pont Jacques-Cartier est le fruit de labeurs collectifs et de défis techniques qui ont marqué l’histoire et témoignent de grandes transformations urbaines, sociales et culturelles. L’œuvre relate cet héritage en rendant hommage à la persévérance humaine, à l’ingéniosité et au savoir-faire des ouvriers ayant façonné le pont.

Une attention particulière a été portée à l’environnement et au développement durable en misant sur le bronze et l’acier inoxydable pour sa conception, des matériaux recyclables et résistants à très long terme. Aussi, une partie du bronze des croisillons des poutrelles provient de rebuts d’une fonderie artisanale. »

À propos de l’artiste Karole Biron

Artiste en arts visuels, Karole Biron détient un baccalauréat en arts visuels et une maîtrise en sciences de l’architecture. Son travail est axé sur la relation arts, architecture et urbanité, en questionnant les repères et la façon de percevoir l’espace, de s’y mouvoir et de l’habiter. Elle réalise des œuvres d’art public dialoguant étroitement avec l’espace dans lequel elles s’inscrivent. Ses productions ont été présentées au Québec et à l’international. Sa recherche se poursuit, entre autres, à travers la sculpture, la photographie et installation.

« Intersection deviendra rapidement un magnifique repère visuel durable pour les milliers d’usagers de la circulation et de la mobilité active qui franchissent chaque jour l’entrée Rive-Sud de l’emblématique ouvrage d’art qu’est le pont Jacques-Cartier. L‘œuvre d’art public et le nouvel aménagement que nous réalisons dans ce secteur s’inscrivent également dans la vision de PJCCI qui prévoit notamment l’intégration harmonieuse des infrastructures à leur milieu, et ce, au bénéfice de la collectivité, » indique Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI.

Pour en savoir plus

Page Internet du projet

Album photos – Pont Jacques-Cartier

Compte X – Pont Jacques-Cartier

Site Internet de l’artiste

À propos de PJCCI

Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une société d’État fédérale, établie en 1978, responsable du pont Jacques-Cartier, de la structure du pont de Québec, de l’Estacade, des sections fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville. Elle a aussi réalisé la déconstruction du pont Champlain d’origine. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d’usagers par la gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures, en plus de veiller à ce qu’elles demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd’hui et pour demain.

Pour de plus amples renseignements

Nathalie Lessard, directrice, Communications

Téléphone : 450 651-8771

Courriel : formulaire Nous joindre

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a529d664-3ad6-4401-8209-0c6b83d00a8e/fr