Carreteras más seguras, flotas más inteligentes: Geotab y Vitality presentan Driven Behavioural Science, su nueva iniciativa conjunta

Geotab Inc. ("Geotab"), líder mundial en soluciones de transporte conectado, junto con Vitality, expertos globales en ciencia del comportamiento, anunciaron una asociación estratégica para impulsar la seguridad y el bienestar del conductor, reducir riesgos y fortalecer la seguridad vial mediante la integración de datos telemáticos con la ciencia del comportamiento en una solución innovadora en su categoría.

A través de esta colaboración, Geotab y Vitality presentan el lanzamiento de Geotab Vitality en México, con el objetivo de recompensar la conducción más segura.

Vitality está transformando el sector de seguros e industrias relacionadas a nivel mundial gracias a su vasta experiencia en la creación e impulso de cambios de comportamiento positivos que ayudan a las personas a vivir vidas más largas y saludables. Su programa de seguros Vitality Drive ha demostrado que sus miembros tienen un 55% menos de reclamos y una reducción significativa de muertes en carretera en comparación con los promedios nacionales. Esta experiencia se integra con la red telemática de Geotab, que supera los 5.7 millones de vehículos conectados, y con sus modelos predictivos de colisión basados ​​en inteligencia artificial (IA). Juntas, estas capacidades ayudarán a fomentar mejores hábitos de conducción.

Esta colaboración permitirá a las flotas acceder a una plataforma integral de cambio de comportamiento que utiliza herramientas Vitality respaldadas científicamente para incentivar y reconocer el buen desempeño del conductor. El programa busca generar mejoras sostenidas en el rendimiento de la conducción, reducir los costos relacionados con incidentes y disminuir los riesgos operativos, contribuyendo a operaciones más seguras y eficientes. El informe del Banco Mundial y la Seguridad Vial en América Latina y el Caribe subraya la magnitud del desafío: los accidentes de tráfico representan un costo anual estimado de entre $92 y $168 mil millones de dólares en la región. Cada año, 6 millones de personas resultan lesionadas, con más de 130,000 muertes en 2020 (19 muertes por cada 100,000 habitantes, casi el doble del promedio europeo), siendo el comportamiento humano atribuido como el principal factor de riesgo.

La solución que se ofrece fortalece a las organizaciones al proporcionar información basada en datos a través de un coaching positivo para los conductores, junto con un sistema de recompensas y mecanismos de cambio de comportamiento basados en sutiles incentivos conductuales (behavioral nudges), ayudando a reducir riesgos y optimizar costos. Además, la tecnología y el enfoque constructivo de la capacitación pueden contribuir al bienestar de los conductores y, junto con las recompensas, apoyar la retención y atracción de talento en las empresas.

"Este lanzamiento trae una solución exitosa a uno de los mayores desafíos de las flotas de México: proteger a los conductores mientras los mantiene motivados", dijo Steve Lockington, CEO de Geotab Vitality. "Los conductores aquí lidian con tráfico intenso, congestión urbana, rutas largas y una presión real para mantenerse productivos. Merecen herramientas que los apoyen. Con Geotab Vitality, los conductores obtienen una visibilidad clara y personalizada de su seguridad al conducir, además de recompensas que realmente les importan. Las flotas ganan una forma práctica de construir una cultura de reconocimiento, reducir el riesgo y retener a su mejor gente. Es un cambio significativo en cómo las empresas pueden cuidar a sus conductores y mejorar el rendimiento al mismo tiempo".

"Nuestra colaboración con Geotab representa un valor compartido: crear carreteras más seguras para los clientes, reducir costos para las empresas y flotas, recompensar a los buenos conductores y contribuir a un entorno vial más seguro en toda Europa", afirmó François Theron, Subdirector Ejecutivo de Vitality Drive International. "Juntos, ofrecemos una solución única e innovadora que utiliza la tecnología para abordar un desafío clave: mejorar el comportamiento del conductor para hacer nuestras carreteras más seguras".

Presentando Geotab Vitality

Este es el primer producto desarrollado por Geotab Vitality, que integra el análisis predictivo de riesgo de colisión y las capacidades de benchmarking de Geotab, impulsados por IA y reconocidos globalmente, con la ciencia del comportamiento y el estatus global del conductor de Vitality. La plataforma permite a los conductores ganar puntos diarios conduciendo de forma segura y recibir recompensas al cumplir objetivos semanales personalizados. También se les asigna un estatus que refleja su nivel de riesgo de colisión en comparación con conductores en sectores, tipos de vehículos y áreas geográficas comparables, en total alineación con el modelo de riesgo predictivo de Geotab que analiza los principales factores detrás de las colisiones.

Geotab Vitality se distancia del modelo tradicional de penalizar los malos hábitos de conducción. En su lugar, prioriza un enfoque constructivo que incentiva a los conductores a mejorar sus comportamientos a través de recompensas, independientemente de su estilo de conducción o nivel de experiencia actual.

Geotab Vitality se lanzó en Norteamérica en febrero de 2025, a través de un programa de adopción temprana. Los conductores pueden lograr recompensas por la conducción segura, las cuales se pueden canjear por productos de marcas reconocidas a través de un "Rewards Mall" dentro de la aplicación.

Actualmente, Geotab Vitality está integrado en MyGeotab, con planes de expansión a Geotab Drive hacia finales de año, para ofrecer una solución integral de seguridad para flotas.

Geotab Vitality está disponible en Canadá, EE. UU., Europa, Australia, Nueva Zelanda y ahora en México.

