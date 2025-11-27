MOH 截止日期通知：全國出庭律師 ROSEN 鼓勵 Molina Healthcare Inc. 投資者在對 MOH 提起證券集體訴訟的重要截止日期 12 月 2 日前聘請律師 – MOH

紐約, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資人權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 7 月 23 日（含上述兩日，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Molina Healthcare, Inc. (NYSE: MOH) 證券之人士注意，2025 年 12 月 2 日是重要的首席原告截止日期。

影響性：如果您在集體訴訟期間購買了 Molina 證券，即可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或透過風險代理費安排產生的費用。

下一步行動： 如欲加入 Molina 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=45913 網頁，或撥打 Phillip Kim 律師等人的 免費諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com 以瞭解本集體訴訟的資訊。 本案已提起集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2025 年 12 月 2 日前向法院提出申請。 首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。 通常，發布通知的法律事務所缺乏相當的經驗、資源或任何具有代表性的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇律師還需明智的抉擇。 Rosen Law Firm 為全球投資人代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 達成了當時針對中國公司有史以來規模最大的證券集體訴訟達成和解。 2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 證券集體訴訟及解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，本律所每年都位列前 4，為投資人索回了數億美元。 僅在 2019 年，本律所就為投資人索回超過 4.38 億美元。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨擘。 事務所多名律師均曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間未能向投資者揭露：（1）有關 Molina「醫療成本趨勢假設」的重大不利事實；（2）Molina 正面臨「保費費率與醫療成本趨勢之間的脫節」；（3）Molina 的近期成長乃仰賴「行為健康、藥物治療以及住院和門診服務的低使用率」；（4）由於上述原因，Molina 2025 財年的財務預期很可能大幅下調；（5）基於上述情況，被告對 Molina 業務、運營和前景的正面聲明具有重大誤導性和／或缺乏合理依據。 訴訟主張，當市場得悉真實詳情後，投資人蒙受了損失。

上述集體訴訟尚未成案。 在集體訴訟成案之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。 您可以選擇自己的律師。 也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。 投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

聯絡資訊：