LAURENT-PERRIER:Communiqué financier - Résultats du premier semestre de l'exercice 2025-2026

Groupe Laurent-Perrier Tours-sur-Marne, le 28 novembre 2025
Communiqué financier
Résultats du premier semestre de l’exercice 2025-2026
Laurent-Perrier : Chiffre d’Affaires en hausse, Résultat Net en léger retrait
et maintien d’un niveau de rentabilité élevé
Les comptes du premier semestre de l’exercice 2025-2026, clos le 30 septembre 2025, ont été arrêtés par le Directoire qui s’est tenu le 25 novembre 2025 et examinés ce même jour par le Conseil de Surveillance, sous la présidence de Monsieur Patrick THOMAS.
Principales données financières consolidées :
|En millions d'Euros
Au 30 septembre 2025
|1er semestre
Exercice
2024-2025
(1er avril 2024 –
30 septembre 2024)
|1er semestre
Exercice
2025-2026
(1er avril 2025 –
30 septembre 2025)
|Variation vs Exercice N-1
|Ventes champagne
|128,8
|133,3
|+3,5 %
|Chiffre d'affaires Groupe
|132,0
|134
|+1,5 %
|Résultat opérationnel
|38,8
|36,6
|-5,7 %
|Marge opérationnelle % (*)
|30,1%
|27,5%
|-2,6 pts
|Résultat net part du Groupe
|25,3
|23,1
|-8,7 %
|Bénéfice par action (en euros)
|4,28
|3,94
|-0,34 €
|Cash-flow opérationnel (**)
|-39,2
|-4,7
|+34,5 M€
* Marge calculée sur les ventes de champagne uniquement
** Trésorerie générée par l’activité - investissements nets
Commentant les résultats semestriels, M. Stéphane Dalyac, Président du Directoire, a déclaré :
« Dans un contexte de marché du champagne qui continue à être moins favorable que les années précédentes, le Groupe Laurent-Perrier annonce un chiffre d’affaires en hausse et un résultat semestriel en léger retrait. Les investissements en soutien à nos marques et la qualité de nos Champagnes nous permettent toutefois de conserver un niveau de marge opérationnelle élevé et supérieur aux années antérieures à la période Covid.
Le Groupe Laurent-Perrier maintient ainsi le cap de sa stratégie de valeur en s’appuyant toujours sur la qualité de ses vins de Champagne, la force de ses marques, l’engagement de ses équipes et la maîtrise de sa distribution. »
Evolution du chiffre d’affaires :
Durant la période du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025, le marché du champagne a enregistré une diminution de ses volumes expédiés de -1,5% par rapport à l’exercice N-1. Durant cette même période, le Groupe a réalisé un volume de ventes en hausse de 2,6% par rapport au premier semestre de l’exercice N-1.
Sur les 9 premiers mois de l’année calendaire, le marché du champagne est en retrait de -1,4% et les ventes du Groupe de +8,9%, ce qui ne présage pas de l’évolution du chiffre d’affaires sur l’exercice complet.
Dans ce contexte moins favorable, la force des marques du Groupe et la qualité de ses Champagnes permettent la poursuite de la politique de valeur, engendrant ainsi un effet prix-mix sur le semestre de +1,6%, auquel s’ajoute un effet volume de +2,6%.
Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre (ventes champagne) s’établit ainsi à 133,3 millions d’euros à taux de change courants.
Evolution du résultat :
Au cours de ce premier semestre 2025-2026, le Groupe a continué d’investir sur le long-terme, notamment en soutien de ses marques et en matière de développement commercial. Cet investissement dans la valorisation des ventes contribue à la force des marques à long terme. Le taux de marge opérationnelle du Groupe atteint 27,5% à taux de change courants. Le résultat net part du Groupe s’établit à 23,1 millions d’euros à taux de change courants, en retrait de -8,7%, et représente ainsi 17,2% du chiffre d’affaires consolidé.
Evolution du cash-flow opérationnel et de la structure financière :
L’amélioration du BFR (la hausse des stocks est atténuée par la hausse de la dette fournisseurs et la baisse des autres actifs circulants) entraine celle du cash-flow opérationnel qui s'établit à -4,7 M€ contre -39,2 M€ au 30 septembre 2024.
Le bilan consolidé intermédiaire au 30 septembre 2025 réaffirme la solidité de la structure financière du Groupe. Les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 640,4 millions d'euros et l'endettement net (*) s'établit à 236,8 millions d'euros incluant une trésorerie active de 43,8 millions d'euros. Le "gearing" se maintient à un excellent niveau, à 0,37 au 30 septembre 2025 contre 0,35 au 31 mars 2025.
(*) Endettement net : dettes financières et autres dettes non courantes + dettes financières courantes – trésorerie active
Perspectives :
Les résultats publiés du premier semestre ne peuvent être extrapolés à l’ensemble de son exercice fiscal 2025-2026. En effet, le contexte géopolitique ainsi que la situation économique dans un certain nombre de ses marchés-clés obligent à beaucoup de prudence quant aux perspectives sur les prochains mois.
Le Groupe Laurent-Perrier poursuit avec vigilance et confiance l’exécution de son plan d’affaires et maintient le cap de sa stratégie de valeur qui repose sur quatre piliers :
- Un métier unique : L’élaboration et la vente de vins de Champagne haut de gamme
- Un approvisionnement de qualité reposant sur une politique de partenariats
- Un portefeuille de marques fortes et complémentaires
- Une distribution mondiale bien maîtrisée
Laurent-Perrier est l’un des rares groupes familiaux de Maisons de champagne cotés en Bourse, qui soit dédié exclusivement au champagne et focalisé sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.
Code ISIN : FR 0006864484
Bloomberg : LPE:FP
Reuters : LPER.PA
Laurent-Perrier appartient au compartiment B d’Euronext. Indice principal CAC All Shares
Il entre dans la composition des indices EnterNext© PEA-PME 150 et
Euronext® FAMILY BUSINESS.
Stéphane DALYAC
Président du Directoire
Groupe Laurent-Perrier
Téléphone : +33 3 26 58 91 22
Les comptes consolidés du premier semestre de l’exercice 2025-2026 ont fait l’objet d’un examen de type limité de la part des commissaires aux comptes (KPMG et PwC). L’ensemble des données financières correspondantes est disponible dans le rapport financier semestriel 2025-2026, qui sera prochainement publié sur le site financier du Groupe Laurent-Perrier :
https://www.finance-groupelp.com/
Annexes
Analyse du chiffre d’affaires champagne
|1er semestre
Exercice 2025-2026
(1er avril 2025 – 30 septembre 2025)
|Chiffre d’affaires champagne (M€)
|133,3
|Variations en %
|vs Exercice N-1
|Variation totale
|+3,5 %
|dont effet volume
|+ 2,6 %
|dont effet prix / mix
|+1,6 %
|dont effet de change
|-0,7 %
Eléments du Bilan consolidé
|Groupe - en M€
|Au 30 septembre 2024
|Au 30 septembre 2025
|Capitaux Propres
part du Groupe
|612,3
|640,4
|Endettement Net
|241,8
|236,8
|Stocks et en-cours
|705,4
|751,7
Agenda financier
Résultats annuels 2025-2026 : 29 mai 2026
