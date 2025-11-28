LAURENT-PERRIER:Communiqué financier - Résultats du premier semestre de l'exercice 2025-2026

Groupe Laurent-Perrier Tours-sur-Marne, le 28 novembre 2025

Communiqué financier

Résultats du premier semestre de l’exercice 2025-2026

Laurent-Perrier : Chiffre d’Affaires en hausse, Résultat Net en léger retrait

et maintien d’un niveau de rentabilité élevé

Les comptes du premier semestre de l’exercice 2025-2026, clos le 30 septembre 2025, ont été arrêtés par le Directoire qui s’est tenu le 25 novembre 2025 et examinés ce même jour par le Conseil de Surveillance, sous la présidence de Monsieur Patrick THOMAS.

Principales données financières consolidées :

En millions d'Euros

Au 30 septembre 2025 1er semestre

Exercice

2024-2025

(1er avril 2024 –

30 septembre 2024) 1er semestre

Exercice

2025-2026

(1er avril 2025 –

30 septembre 2025) Variation vs Exercice N-1 Ventes champagne 128,8 133,3 +3,5 % Chiffre d'affaires Groupe 132,0 134 +1,5 % Résultat opérationnel 38,8 36,6 -5,7 % Marge opérationnelle % (*) 30,1% 27,5% -2,6 pts Résultat net part du Groupe 25,3 23,1 -8,7 % Bénéfice par action (en euros) 4,28 3,94 -0,34 € Cash-flow opérationnel (**) -39,2 -4,7 +34,5 M€

* Marge calculée sur les ventes de champagne uniquement

** Trésorerie générée par l’activité - investissements nets

Commentant les résultats semestriels, M. Stéphane Dalyac, Président du Directoire, a déclaré :

« Dans un contexte de marché du champagne qui continue à être moins favorable que les années précédentes, le Groupe Laurent-Perrier annonce un chiffre d’affaires en hausse et un résultat semestriel en léger retrait. Les investissements en soutien à nos marques et la qualité de nos Champagnes nous permettent toutefois de conserver un niveau de marge opérationnelle élevé et supérieur aux années antérieures à la période Covid.

Le Groupe Laurent-Perrier maintient ainsi le cap de sa stratégie de valeur en s’appuyant toujours sur la qualité de ses vins de Champagne, la force de ses marques, l’engagement de ses équipes et la maîtrise de sa distribution. »

Evolution du chiffre d’affaires :

Durant la période du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025, le marché du champagne a enregistré une diminution de ses volumes expédiés de -1,5% par rapport à l’exercice N-1. Durant cette même période, le Groupe a réalisé un volume de ventes en hausse de 2,6% par rapport au premier semestre de l’exercice N-1.

Sur les 9 premiers mois de l’année calendaire, le marché du champagne est en retrait de -1,4% et les ventes du Groupe de +8,9%, ce qui ne présage pas de l’évolution du chiffre d’affaires sur l’exercice complet.

Dans ce contexte moins favorable, la force des marques du Groupe et la qualité de ses Champagnes permettent la poursuite de la politique de valeur, engendrant ainsi un effet prix-mix sur le semestre de +1,6%, auquel s’ajoute un effet volume de +2,6%.

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre (ventes champagne) s’établit ainsi à 133,3 millions d’euros à taux de change courants.

Evolution du résultat :

Au cours de ce premier semestre 2025-2026, le Groupe a continué d’investir sur le long-terme, notamment en soutien de ses marques et en matière de développement commercial. Cet investissement dans la valorisation des ventes contribue à la force des marques à long terme. Le taux de marge opérationnelle du Groupe atteint 27,5% à taux de change courants. Le résultat net part du Groupe s’établit à 23,1 millions d’euros à taux de change courants, en retrait de -8,7%, et représente ainsi 17,2% du chiffre d’affaires consolidé.

Evolution du cash-flow opérationnel et de la structure financière :

L’amélioration du BFR (la hausse des stocks est atténuée par la hausse de la dette fournisseurs et la baisse des autres actifs circulants) entraine celle du cash-flow opérationnel qui s'établit à -4,7 M€ contre -39,2 M€ au 30 septembre 2024.

Le bilan consolidé intermédiaire au 30 septembre 2025 réaffirme la solidité de la structure financière du Groupe. Les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 640,4 millions d'euros et l'endettement net (*) s'établit à 236,8 millions d'euros incluant une trésorerie active de 43,8 millions d'euros. Le "gearing" se maintient à un excellent niveau, à 0,37 au 30 septembre 2025 contre 0,35 au 31 mars 2025.

(*) Endettement net : dettes financières et autres dettes non courantes + dettes financières courantes – trésorerie active

Perspectives :

Les résultats publiés du premier semestre ne peuvent être extrapolés à l’ensemble de son exercice fiscal 2025-2026. En effet, le contexte géopolitique ainsi que la situation économique dans un certain nombre de ses marchés-clés obligent à beaucoup de prudence quant aux perspectives sur les prochains mois.

Le Groupe Laurent-Perrier poursuit avec vigilance et confiance l’exécution de son plan d’affaires et maintient le cap de sa stratégie de valeur qui repose sur quatre piliers :

Un métier unique : L’élaboration et la vente de vins de Champagne haut de gamme

Un approvisionnement de qualité reposant sur une politique de partenariats

Un portefeuille de marques fortes et complémentaires

Une distribution mondiale bien maîtrisée

Laurent-Perrier est l’un des rares groupes familiaux de Maisons de champagne cotés en Bourse, qui soit dédié exclusivement au champagne et focalisé sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.

Les comptes consolidés du premier semestre de l’exercice 2025-2026 ont fait l’objet d’un examen de type limité de la part des commissaires aux comptes (KPMG et PwC). L’ensemble des données financières correspondantes est disponible dans le rapport financier semestriel 2025-2026, qui sera prochainement publié sur le site financier du Groupe Laurent-Perrier :

Annexes

Analyse du chiffre d’affaires champagne

1er semestre

Exercice 2025-2026

(1er avril 2025 – 30 septembre 2025) Chiffre d’affaires champagne (M€) 133,3 Variations en % vs Exercice N-1 Variation totale +3,5 % dont effet volume + 2,6 % dont effet prix / mix +1,6 % dont effet de change -0,7 %

Eléments du Bilan consolidé

Groupe - en M€ Au 30 septembre 2024 Au 30 septembre 2025 Capitaux Propres

part du Groupe 612,3 640,4 Endettement Net 241,8 236,8 Stocks et en-cours 705,4 751,7

Agenda financier

Résultats annuels 2025-2026 : 29 mai 2026

