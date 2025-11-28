RUAB „Alinita“ iškelta bankroto byla

Įsiteisėjusia nutartimi Panevėžio apygardos teismas nusprendė nutraukti 2024 m. spalio 11 d. pradėtą restruktūrizavimo bylą ir iškelti bankroto bylą RUAB „Alinita“, priklausančiai PST Group AB įmonių grupei. Teismas paskyrė nemokumo administratoriumi UAB „AVERE“ ir įpareigojo ją sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą įstatyme nustatytu terminu bei tvarka.
RUAB „Alinita“ direktorius Juozas Vyšniauskas konstatavo, kad, nepaisant įdėtų maksimalių pastangų vykdyti restruktūrizavimo planą bei atkurti mokumą, įmonei vis tik nepavyko įveikti finansinių iššūkių ir grįžti į normalų veiklos ritmą.
