Ökat antal aktier och röster i Stockwik Förvaltning AB

Per idag den 28 november 2025 uppgår det totala antalet aktier och röster i Stockwik Förvaltning AB till 7 211 041.

Antalet aktier och röster har ökat under november till följd av den riktade nyemissionen av 900 000 aktier till ENDI Corp. som offentliggjordes den 7 oktober 2025 och slutfördes den 19 november 2025.

Denna information är sådan information som Stockwik Förvaltning AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedan angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2025 klockan 07:00 (CET).

Om Stockwik

Stockwik erbjuder en bas för svenska kvalitetsföretag att utvecklas organiskt och via förvärv. Stockwiks bolag ska erbjuda värdeskapande produkter och tjänster till företagskunder. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

