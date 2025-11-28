VGP en Areim Bereiken Akkoord over Derde Closing in 50:50 'SAGA' Joint Venture

PERSBERICHT

Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

Antwerpen, België 28 november 2025(7.00 uur CET)

VGP NV ('VGP') en AREIM Pan-European Logistics Fund (D) AB, kondigden vandaag de overeenkomst aan over een derde closing tussen VGP en hun 50:50 joint venture, SAGA (de 'Zesde Joint Venture'). De transactie omvat 17 logistieke gebouwen en één parkeergarage in 13 verschillende VGP-parken waaronder de eerste parken in Oostenrijk, Spanje, Portugal en Italië dankzij de geografische uitbreiding van de joint venture. De transactie zal naar verwachting in december worden afgerond, onder voorbehoud van het verkrijgen van een ‘merger clearance’.

De 17 gebouwen en één parkeergarage, met een verhuurbare oppervlakte van 424.000 vierkante meter, bevinden zich in Spanje (2 parken met in totaal 2 gebouwen), Italië (3 parken met in totaal 4 gebouwen), Portugal (2 parken met in totaal 3 gebouwen), Duitsland (1 park met 1 gebouw en 1 gebouw in een bestaand park), Oostenrijk (2 parken met in totaal 4 gebouwen, inclusief een parkeergarage), Tsjechië (1 gebouw in een bestaand park) en Slowakije (een uitbreiding van een bestaand gebouw).

Deze derde closing draagt, samen met de reeds uitgevoerde transacties, bij om het vooraf overeengekomen investeringsdoel van € 1,5 miljard te behalen. De eerste twee closings van het fonds vonden plaats in 2024. De prijsstelling van de aanstaande derde closing is overeengekomen op een bruto activawaarde van € 509 miljoen. Met deze transactie zal VGP circa € 369 miljoen aan bruto kasopbrengsten genereren.

Na voltooiing van deze derde closing van de SAGA Joint Venture bestaat de vastgoedportefeuille uit 39 voltooide gebouwen met een gezamenlijke oppervlakte van circa 988.000 m² bruto verhuurbare oppervlakte, verspreid over 8 landen.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VAN DE MEDIA

Investor Relations



Tel: +32 (0)3 289 1433

investor.relations@vgpparks.eu





OVER VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit en een leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met uitgebreide expertise en jarenlange ervaring in de hele waardeketen. Opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in familiebezit in Tsjechië is VGP met een personeelsbestand van ongeveer 412 voltijdse werknemers in 18 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per juni 2025 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures aan 100%, € 8,3 miljard en had het bedrijf een Netto Vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,6 miljard. VGP is genoteerd aan Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957). Ga voor meer informatie naar: http://www.vgpparks.eu

Toekomstgerichte verklaringen: Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige inzichten van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en omvatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. VGP verstrekt de informatie in dit persbericht op deze datum en neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken met het oog op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. De informatie in deze aankondiging vormt geen aanbod om effecten in VGP te verkopen of een uitnodiging om effecten in VGP te kopen of een uitnodiging of aansporing om zich bezig te houden met andere beleggingsactiviteiten. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen gemaakt of gepubliceerd door derden en neemt geen enkele verplichting op zich om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen gepubliceerd door derden met betrekking tot dit of enig ander persbericht uitgegeven door VGP te corrigeren.

Bijlage