Konkurentsiamet kinnitas ASi Tallinna Sadam elektrienergia võrgutasude hinnakirja

Konkurentsiamet kooskõlastas 26. novembril 2025 jaotusvõrguettevõtja ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) elektrienergia võrgutasude hinnakirja muudatuse. Uuendatud tasud hakkavad kehtima 1. märtsil 2026.

Tallinna Sadam osutab elektrienergia teenust Tallinna Vanasadama, Muuga sadama, Paldiski Lõunasadama ja Saaremaa sadama piirkonnas. Elektrienergia võrgutasude muudatus puudutab Vanasadamat, Muuga sadamat ja Paldiski Lõunasadamat ning muudatuse ajendiks on peamiselt Elektrilevi OÜ ja Elering ASi sisendhindade kasv võrguteenustele, mida Tallinna Sadam neilt jaotusvõrguettevõtjana ostab. Võrgutasude muudatus avaldab positiivset mõju Tallinna Sadama majandustulemustele.

Uus hinnakiri on leitav: https://www.ts.ee/elekter/.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Angelika Annus

Investorsuhete juht

Tel. +372 5649 6230

E-post: angelika.annus@ts.ee