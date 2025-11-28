Eesti Energia nõukogu kutsus Kristjan Kuhi ettevõtte juhatusest tagasi

Eesti Energia nõukogu otsustas juhatuse esimehe Andrus Durejko ettepanekul kutsuda ettevõtte juhatusest tagasi juhatuse liikme Kristjan Kuhi.
Kristjan Kuhi kuulus Eesti Energia juhatusse alates 1. aprillist 2023, vastutades tehnoloogia arenduse ja uute ärivaldkondade eest. Tema viimane tööpäev Eesti Energias on 28. november 2025.
Alates 2026. aastast jätkab Eesti Energia juhatus neljaliikmelisena, ning äritegevus koondatakse kolme tütarettevõttesse: Enefit (elektriäri), Enefit Industry (tööstusäri) ja Elektrilevi (jaotusvõrguäri).
Alates 1. jaanuarist 2026 kuuluvad kontserni juhatusse: Andrus Durejko (juhatuse esimees), Marlen Tamm (finantsjuht), Lauri Karp (Enefit Industry juhatuse esimees), Juhan Aguraiuja (Enefit juhatuse esimees).
Praeguses Eesti Energia juhatuses jätkavad veel Kelli Toss-Kaasik ja Raido Ivalo, kelle juhatuse liikme leping kehtib 2025. aasta lõpuni.
Danel Freiberg
Treasury- ja finantsriskijuht
Eesti Energia AS
Tel: +372 5594 3838
E-post: danel.freiberg@energia.ee