G42 obtient l’autorisation des États-Unis pour exporter des puces de pointe pour l’IA pour ainsi permettre le déploiement à grande échelle d’une infrastructure d’IA fiable

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 28 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- G42 salue la décision de la Maison-Blanche d’autoriser l’exportation de semi-conducteurs de pointe pour l’IA vers la société G42. Cette décision marque une transition capitale entre la phase de planification et celle de déploiement au sein du corridor IA Émirats arabes unis-États-Unis, une collaboration qui reflète la force de la confiance bilatérale et un engagement commun en faveur d’une infrastructure d’IA sécurisée et évolutive.

Cette évolution majeure accélère les projets fondamentaux déjà en cours aux Émirats arabes unis, notamment Stargate UAE, le centre de données d’IA d’un gigawatt construit par G42 pour OpenAI en partenariat avec Oracle, Cisco, NVIDIA et SoftBank Group, qui fait partie du plus vaste campus d’intelligence artificielle Émirats arabes unis-États-Unis, un cluster d’infrastructure d’IA de cinq gigawatts conçu pour fournir une capacité de calcul et une inférence à faible latence à l’ensemble de la région. Il soutient également le développement de collaborations technologiques avec les principaux hyperscalers et fabricants de puces américains, notamment Microsoft, AMD, Qualcomm, Cerebras et d’autres.

L’octroi de licences pour les puces de pointe s’appuie sur une vision opérationnelle commune développée grâce à une étroite collaboration entre les États-Unis et les Émirats arabes unis afin de permettre la diffusion mondiale et sécurisée de la technologie américaine. Leur déploiement sera régi par le Regulated Technology Environment (RTE), un cadre technologique et de conformité de classe mondiale mis au point par G42 et approuvé conformément aux directives du département américain du Commerce et du Bureau of Industry and Security (BIS).

Peng Xiao, PDG du groupe G42, a déclaré : « Cette annonce marque un tournant majeur pour G42 et nos partenaires, alors que nous passons de la phase de planification à celle de mise en œuvre. Notre modèle d’infrastructure partagée constitue une nouvelle référence en matière de calcul sécurisé et hautement performant, conçu pour répondre aux besoins des deux pays. Nous continuerons à déployer aux États-Unis ce que nous construisons aux Émirats arabes unis, en maintenant la symétrie et la confiance à tous les niveaux. »

Les Émirats arabes unis restent le seul pays de la région à avoir déjà entrepris un développement infrastructurel de cette ampleur, conformément aux cadres réglementaires, aux contrôles à l’exportation et aux protocoles de gouvernance des États-Unis.

Khaldoon Khalifa Al Mubarak, secrétaire général du Conseil de l’intelligence artificielle et des technologies avancées, a ajouté : « Cette décision confirme l’étendue de la confiance qui sous-tend les relations entre les Émirats arabes unis et les États-Unis. Elle reflète une vision stratégique commune, selon laquelle la technologie n’est pas seulement un outil de progrès, mais aussi une plateforme pour la stabilité, la résilience économique et la coopération à long terme. Les Émirats arabes unis sont fiers de jouer un rôle constructif dans le développement de cet avenir. »

L’infrastructure d’IA déployée et opérationnelle de G42 comprend trois des 500 supercalculateurs les plus puissants au monde, les numéros 2 et 3 de la région, en plus du supercalculateur Maximus-01 récemment annoncé à New York, qui se classe 20e au niveau mondial. L’implantation croissante de l’infrastructure d’IA de G42 s’étend désormais à Abu Dhabi, à la France et à plusieurs sites aux États-Unis, notamment en Californie, au Minnesota, au Texas et à New York.

