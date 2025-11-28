G42、米国から先進AIチップ輸出の承認を取得、信頼できるAIインフラの本格的展開が可能になる

アラブ首長国連邦アブダビ発, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- G42は、ホワイトハウスがG42への先進AI半導体の輸出を承認した決定を歓迎する。この動きは、UAE・米国間の相互信頼の強さと、安全で拡張可能なAIインフラに対する両国共通の取り組みを反映している協力関係である「UAE・米国AI回廊」における、計画段階から展開段階への重要な転換を示すものである。

このマイルストーンにより、G42がオープンAI (OpenAI) 向けにオラクル (Oracle)、シスコ (Cisco)、エヌビディア (NVIDIA)、ソフトバンクグループ (SoftBank Group) と提携して建設中の1ギガワットのAIコンピューティングクラスターであるスターゲートUAE (Stargate UAE)を含めた、UAEで既に進行中の基盤プロジェクトが加速される。スターゲートUAEは、より大規模なUAE-米国AIキャンパス (UAE–U.S. AI Campus) の一部であり、5ギガワットのAIインフラハブとして、広域地域向けにコンピューティング能力と低遅延推論を提供する設計となっている。また、マイクロソフト (Microsoft)、AMD、クアルコム (Qualcomm)、セレブラス (Cerebras) など、米国の主要ハイパースケーラーやチップメーカーとの技術協力拡大も支援する。

先進チップのライセンス供与は、米国とUAEの緊密な連携により構築された共通運用像に基づき、アメリカの技術の安全な世界的普及を可能にするものである。これらの展開は、G42が先駆し、米国商務省および産業安全保障局 (Bureau of Industry and Security: BIS) のガイドラインに基づいて承認された世界クラスの技術・コンプライアンス枠組みである「規制技術環境 (Regulated Technology Environment: RTE)」によって規制される。

G42グループCEOのペン・シャオ (Peng Xiao) は次のように述べている。「今回の発表は、G42とそのパートナー企業が計画段階から実行段階へ移行するにあたり、決定的な瞬間です。私共の共有インフラモデルは、両国のニーズに応えるよう設計された、安全で高性能なコンピューティングの新たな基準を確立します。UAEで構築したものを米国でも引き続き実現し、あらゆるレイヤーで対称性と信頼を維持します。」

UAEは、米国の規制枠組み、輸出管理、ガバナンスプロトコルに沿ったこの規模のインフラ開発に既に着手した、同地域で唯一の国である。

人工知能・先端技術評議会 (Artificial Intelligence and Advanced Technology Council) の事務局長であるハルドゥーン・ハリファ・アル・ムバラク氏 (Khaldoon Khalifa Al Mubarak) は次のように付け加えた。「この決定は、UAEと米国の関係を支える深い信頼を裏付けています。このことは、技術が単なる進歩の道具ではなく、安定性、経済的レジリエンス、長期的な協力のためのプラットフォームとなるという、共通の戦略的展望を反映しています。UAEは、その未来を形作る上で建設的な役割を果たすことを誇りに思います。」

G42が展開・運用するAIインフラには、世界トップ500位のスーパーコンピュータのうち3台で、同地域内では2位・3位のものが含まれるほか、最近ニューヨークで発表したマキシマス-01 (Maximus-01) スーパーコンピュータは、世界20位にランクインしている。G42の拡大を続けるAIインフラのフットプリントは、アブダビ、フランス、そしてカリフォルニア、ミネソタ、テキサス、ニューヨークを含む米国の複数地域に及んでいる。

G42について:

G42はテクノロジーホールディンググループであり、より良い未来のために先見性のある人工知能を創造するグローバルリーダーである。アブダビで生まれ、世界中で事業を展開するG42は、AIをあらゆる業界で善をもたらす強力な力として推進している。分子生物学から宇宙探査まで、あらゆる分野においてG42は今日、飛躍的な可能性を実現している。

