G42, 미국으로부터 첨단 AI 칩 수출 승인 획득하며 신뢰 기반 AI 인프라 전면 구축 본격화

아랍에미리트 공화국 아부다비, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- G42는 미국 백악관이 G42에 대한 첨단 AI 반도체 수출을 승인한 결정을 환영한다고 밝혔다. 이번 조치는 UAE–미국 간 AI 협력축이 계획 단계에서 실제 배치 단계로 전환되는 중대한 진전을 의미하며, 이는 양국 간 강한 신뢰와 안전하고 확장 가능한 AI 인프라 구축에 대한 공동의 의지를 보여준다고 평가했다.

이번 이정표는 UAE에서 이미 진행 중인 핵심 프로젝트를 가속화할 것으로 기대된다. 여기에는 G42가 OpenAI를 위해 오라클, 시스코, 엔비디아, 소프트뱅크 그룹과 협력해 구축 중인 1GW 규모의 AI 컴퓨팅 클러스터인 Stargate UAE가 포함된다. 이는 더 넓은 지역에 컴퓨팅 용량과 저지연 추론 기능을 제공하도록 설계된 5GW 규모의 AI 인프라 허브인 UAE–미국 AI 캠퍼스 (UAE–U.S. AI Campus)의 핵심 구성 요소이기도 하다. 또한 Microsoft, AMD, Qualcomm, Cerebras 등 미국 주요 하이퍼스케일러 및 반도체 기업들과의 기술 협력 확대도 뒷받침하고 있다.

첨단 반도체 라이선스 발급은 미국 기술의 글로벌 확산을 안전하게 구현하기 위해 미국과 UAE가 긴밀히 협력해 구축한 공통 운영체계를 기반으로 하고 있다. 해당 반도체의 배치는 G42가 주도해 개발하고 미국 상무부 및 산업안보국(BIS) 지침에 따라 승인된 세계적 수준의 기술·규정 준수 프레임워크인 RTE(Regulated Technology Environment)에 의해 관리될 예정이다.

G42의 그룹 CEO인 펭 샤오(Peng Xiao)는 “이번 발표는 G42와 우리의 파트너들이 계획 단계에서 실제 실행 단계로 나아가는 결정적인 순간을 의미한다. 우리가 공유하는 인프라 모델은 양국의 요구를 충족하도록 설계된, 안전하고 고성능의 컴퓨팅 환경에 대한 새로운 기준을 세웠다. 우리가 UAE에서 구축하는 모든 것은 미국에서도 동일하게 구현해 모든 계층에서 대칭성과 신뢰를 유지할 것”이라고 밝혔다.

UAE는 미국의 규제 체계, 수출통제, 거버넌스 프로토콜과 정합성을 이루는 이 규모의 인프라 개발을 이미 추진한 지역 내 유일한 국가로 남아 있다.

인공지능 및 첨단기술위원회의 사무총장인 칼둔 칼리파 알 무바라크(Khaldoon Khalifa Al Mubarak)는 “이번 결정은 UAE–미국 관계를 지탱하는 깊은 신뢰를 보여주는 증거이다. 이는 기술을 단순한 발전 도구가 아니라 안정, 경제적 회복력, 장기적 협력을 위한 기반으로 바라보는 양국의 공동 전략적 관점을 반영한다. UAE는 그러한 미래를 형성하는 데 건설적인 역할을 수행하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다.”고 밝혔다.

G42가 구축해 운영 중인 AI 인프라는 전 세계 Top500 슈퍼컴퓨터 중 세 대를 포함하며, 이 중 두 대는 중동 지역에서 2위와 3위를 차지한다. 또한 최근 발표된 뉴욕의 Maximus-01 슈퍼컴퓨터 (Maximus-01 supercomputer)는 세계 20위에 오른 바 있다. G42의 AI 인프라 확장 네트워크는 이제 아부다비, 프랑스, 그리고 미국의 여러 지역(캘리포니아, 미네소타, 텍사스, 뉴욕 등)에 걸쳐 구성되고 있다.

G42 소개

G42는 더 나은 미래를 위한 혁신적 인공지능을 창조하는 글로벌 선도 기술 지주 그룹이다. 아부다비에서 시작해 전 세계적으로 활동하고 있는 G42는 다양한 산업에서 AI를 긍정적 변화를 이끄는 강력한 도구로 활용하고 있다. 분자생물학부터 우주 탐사에 이르기까지, 그리고 그 사이의 모든 분야에서 G42는 오늘도 기하급수적 가능성을 실현하고 있다.

